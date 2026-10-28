¿Cómo estará el clima para este próximo jueves 29 de octubre? Aquí te contamos

Para este jueves, ya no se prevén condiciones para precipitaciones como las registradas el miércoles, aunque se mantendrá el cielo mayormente nublado en todo el estado.

De acuerdo con el pronóstico climático de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), solo se esperan lluvias de intensidad moderada en la región de Las Quebradas, en los municipios de Tamazula y Topia, mientras que en el resto de la entidad existe una menor probabilidad de precipitaciones ligeras.

¿Y en la capital?

En la ciudad de Durango se pronostica un día mayormente nublado, con una probabilidad mínima de lluvia y, en caso de presentarse, sería ligera. Se esperan temperaturas de 10 grados centígrados como mínima, 23 como máxima y 13 durante la noche , además de vientos de hasta 35 kilómetros por hora.

Durante la mañana del miércoles, la temperatura más baja fue de dos grados centígrados en el municipio de Súchil, mientras que, en La Rosilla, Guanaceví, y Navíos, en la sierra del municipio de Durango, se registraron cuatro grados. En Hidalgo, el termómetro marcó nueve grados.

Canatlán y Vicente Guerrero amanecieron con 10 grados centígrados; Poanas, Santiago Papasquiaro, Indé, Guadalupe Victoria y la ciudad de Durango registraron 13 grados. En San Bernardo se reportaron 14 grados y en Lerdo, 15.

Las temperaturas máximas también se mantienen moderadas. Cuencamé, San Bernardo y Súchil alcanzaron los 30 grados centígrados; Lerdo registró 27, Hidalgo 26, Indé 25 y la ciudad de Durango llegó a los 24 grados.