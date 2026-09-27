¿Cómo funcionan las torres móviles de vigilancia que utiliza la Policía de Durango?

Una caseta de vigilancia montada sobre un remolque puede cambiar de ubicación y elevarse para observar una zona desde arriba. Así funcionan las torres móviles que utiliza la Policía Municipal de Durango, una herramienta que combina la presencia de agentes con cámaras de videovigilancia.

La Dirección Municipal de Seguridad Pública recibió dos torres en octubre de 2023. Se han empleado en eventos con gran asistencia y en sectores habitacionales de la ciudad, donde pueden permanecer instaladas durante un operativo y después trasladarse a otro punto.

¿Cómo se despliega una torre móvil?

La unidad se lleva al sitio mediante un remolque de doble eje. Antes de elevar la cabina, se extienden cuatro apoyos laterales que dan estabilidad a la estructura. Un sistema hidráulico tipo tijera levanta entonces la caseta de observación. Para moverla nuevamente, la cabina desciende y los apoyos se recogen.

La unidad observada en Durango tiene cámaras en las esquinas superiores, ventanas, una plataforma exterior con barandales y acceso digital en la puerta de la cabina. Desde lo alto, los agentes pueden observar directamente el entorno y utilizar las cámaras para revisar distintos ángulos.

La altura permite mirar por encima de vehículos estacionados o grupos de personas, aunque el campo de visión puede seguir limitado por árboles, edificios y otros obstáculos. El alcance de las cámaras depende también de su posición, iluminación y características técnicas.

La Dirección Municipal de Seguridad Pública ha señalado que sus torres de monitoreo están enlazadas al C2 municipal y operan las 24 horas. De esta forma, las imágenes pueden supervisarse a distancia y servir para orientar a los agentes que realizan recorridos. No se ha difundido una ficha técnica que precise la altura máxima, la resolución de las cámaras o la autonomía eléctrica de las unidades utilizadas en Durango.

¿Dónde más se utilizan?

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se anunciaron plataformas móviles con caseta para vigilar estacionamientos de centros comerciales ante robos de vehículos y autopartes. En Puebla, las autoridades han desplegado torres de videovigilancia en carreteras y durante eventos públicos; las unidades de ese estado están conectadas a su centro de monitoreo.

Aunque comparten la posibilidad de trasladarse y elevar un punto de observación, el equipamiento varía entre modelos. Algunas torres incorporan cámaras adicionales, sistemas de comunicación o fuentes de energía propias, por lo que las capacidades anunciadas en otras ciudades no pueden atribuirse automáticamente a las de Durango.

¿Cuánto cuesta una torre de este tipo?

El precio depende de la altura, las cámaras y los sistemas de comunicación y energía incluidos. Como referencia, una compra pública de dos torres móviles en Durango durante 2023 equivale a cerca de 1.3 millones de pesos por unidad con IVA. En el mercado también se anuncian plataformas equipadas por 3.7 millones de pesos antes de IVA.

Son equipos y condiciones de venta distintos, por lo que esas cifras sólo ofrecen una idea del rango de precios. No se ha confirmado el costo individual de las dos torres entregadas a la Policía Municipal de Durango.