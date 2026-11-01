¿Cómo hacer que las flores de cempasúchil duren más?

El cempasúchil es uno de los grandes protagonistas de la temporada de Día de Muertos, su intenso color naranja, su aroma característico y su significado dentro de las tradiciones mexicanas lo convierten en un elemento indispensable para decorar altares, hogares y espacios durante estas fechas. Sin embargo, para conservar su belleza por más tiempo, es importante prestar atención a algunos cuidados básicos que pueden ayudar a mantener las flores frescas.

CONSERVAR SU COLOR Y FRESCURA

Cuando se trata de flores naturales, la hidratación es fundamental. En el caso del cempasúchil cortado, se recomienda colocar los tallos en un recipiente con agua limpia y cambiarla diariamente para evitar la acumulación de bacterias. También es conveniente retirar las hojas que queden sumergidas, ya que pueden descomponerse y afectar la calidad del agua. Un pequeño recorte diagonal en la parte inferior de los tallos permite mejorar la absorción de humedad.

Otro consejo importante es mantener los ramos en lugares frescos, lejos de la exposición directa al sol, fuentes de calor y corrientes de aire.

Aunque estas flores suelen asociarse con los espacios iluminados de los altares, el calor excesivo puede acelerar su marchitamiento. Por ello, una ubicación con buena ventilación y temperatura estable ayudará a prolongar su apariencia.

También es recomendable retirar las flores y pétalos que comiencen a marchitarse para evitar que afecten al resto del ramo. Si el cempasúchil se utiliza en arreglos sin agua, conviene mantenerlo en un sitio fresco y evitar manipularlo constantemente. mark

Así, además de embellecer las ofrendas, se mantiene presente una de las flores más representativas de la tradición mexicana.