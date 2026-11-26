El estado de cuenta de una tarjeta de crédito muestra qué ocurrió durante un periodo: compras, pagos, cargos y saldo pendiente. Revisarlo cada mes permite comprobar que los movimientos sean correctos y detectar a tiempo cualquier diferencia.

El estado de cuenta de una tarjeta de crédito puede parecer extenso, pero no necesitas leer todos sus datos a la vez. Comienza por las fechas y el resumen; después, contrasta las operaciones con tus comprobantes.

Si estás evaluando una tarjeta de crédito, conocer este documento te ayudará a seguir el uso que haces del crédito una vez contratado. Es una forma de mantener un registro mensual de lo que compraste y pagaste.

Paso 1: identifica el periodo y el saldo

Busca las fechas que abarca el documento y su fecha de corte. Esta última indica hasta qué día se incluyeron las operaciones. Si compraste después, es posible que ese movimiento aparezca en el siguiente estado de cuenta.

Luego localiza el saldo anterior, los pagos recibidos, las compras nuevas y el saldo al corte. Lee estas cifras como una secuencia: cuánto se debía al comenzar el periodo, cuánto se abonó y qué cargos se sumaron.

El saldo que ves en una aplicación días después puede ser diferente porque incorpora operaciones posteriores al corte. Para comprobar el estado de cuenta, utiliza primero los movimientos y las fechas del periodo que informa el propio documento.

Paso 2: verifica cada movimiento

Revisa la fecha, el establecimiento y el importe de cada compra. Compáralos con tus recibos, correos de confirmación o registros personales. CONDUSEF recomienda conservar los comprobantes para facilitar esta revisión mensual.

Comprueba también que tus pagos se hayan registrado por el monto correcto. Si recibiste una devolución o bonificación, búscala entre los abonos. Las compras a meses pueden aparecer desglosadas en un apartado propio: identifica la parcialidad correspondiente al periodo sin confundirla con una compra nueva.

Esta es la parte central de cómo leer un estado de cuenta. Si una cifra del resumen no coincide con lo que esperabas, el detalle de operaciones te permite localizar dónde se produjo la diferencia.

Paso 3: separa compras de intereses y comisiones

Busca los apartados de intereses, comisiones e impuestos. Esos importes no corresponden a compras en comercios, por lo que conviene revisarlos por separado. Si aparece un cargo inesperado, anota su descripción y compárala con las condiciones de tu tarjeta.

El documento también puede mostrar la tasa de interés y el Costo Anual Total (CAT). Aquí basta con ubicarlos como datos informativos del crédito: no son movimientos que debas sumar otra vez al saldo. CONDUSEF señala que el estado de cuenta presenta información sobre los costos y cargos aplicables.

Paso 4: encuentra el importe y la fecha de pago

Localiza el pago para no generar intereses y la fecha límite de pago tarjeta de crédito. El primero es el monto indicado para evitar intereses por las compras que correspondan, conforme a las condiciones del producto. La segunda señala hasta cuándo debes realizar el pago.

También verás el pago mínimo. Identifícalo para no confundirlo con el importe anterior, sin necesidad de analizar aquí su cálculo. Antes de pagar, comprueba que estás utilizando los datos o referencias proporcionados por el emisor y conserva el comprobante de la operación.

Ejemplo: un estado de cuenta línea por línea

Imagina un periodo sin compras a meses ni cargos adicionales. Las siguientes cifras son ilustrativas:

Dato Qué debes revisar Saldo anterior: $1,800 Era el importe registrado al cierre del periodo previo. Pago recibido: $1,800 Comprueba que el abono coincida con tu comprobante. Compra en supermercado: $1,200 Confirma fecha, establecimiento e importe. Compra en farmacia: $650 Verifica que corresponda a una operación tuya. Intereses y comisiones: $0 En este ejemplo no se cobraron estos conceptos. Saldo al corte: $1,850 Es el resultado de los movimientos anteriores. Pago para no generar intereses: $1,850 Es el importe señalado para cubrir las compras de este ejemplo.

La cuenta cierra: $1,800 de saldo anterior menos $1,800 pagados, más compras por $1,200 y $650, da $1,850. Si tu estado real incluye devoluciones, parcialidades o comisiones, comprueba también cómo afectan el resultado.

¿Qué hacer ante un cargo que no reconoces?

Antes de reportarlo, compara su fecha e importe con tus comprobantes. En ocasiones, el estado de cuenta muestra la razón social del establecimiento, que puede ser distinta del nombre comercial que recuerdas.

Si sigues sin identificarlo, comunícate cuanto antes con la institución emisora por sus canales oficiales y solicita una aclaración. Guarda el folio, la fecha del reporte y los documentos relacionados. CONDUSEF recomienda actuar pronto, sin esperar a que termine el plazo disponible para reclamar.

Checklist de revisión mensual

● Confirma el periodo y el saldo anterior.

● Coteja compras, pagos y devoluciones con tus registros.

● Identifica por separado intereses, comisiones e impuestos.

● Anota el monto que pagarás y su fecha límite.

● Solicita una aclaración por los movimientos que sigan sin explicación.

Preguntas frecuentes

¿El estado de cuenta digital contiene la misma información útil que el impreso?

El documento puede recibirse por medios físicos o electrónicos, según las opciones disponibles. En cualquiera de los casos, utiliza el estado de cuenta del periodo para revisar sus movimientos y datos de pago.

¿Qué significa «crédito disponible»?

Es la parte de la línea de crédito que aparece disponible para utilizar. No representa dinero propio ni debe confundirse con el saldo que tienes que pagar.

¿Dónde puedo seguir una aclaración que ya presenté?

Conserva el folio que te entregó la institución y consulta sus canales de atención. El estado de cuenta puede incluir información sobre el estatus de cargos no reconocidos que continúan en proceso de aclaración.

Haz de la revisión un hábito mensual

Consultar el documento poco después de recibirlo facilita comparar los movimientos mientras aún tienes presentes tus compras y pagos. Si encuentras una diferencia, podrás describir con precisión la operación que deseas aclarar.

Leer el estado de cuenta de una tarjeta de crédito consiste en relacionar el resumen con sus movimientos y comprobar los datos del próximo pago. Esa revisión convierte una lista de cifras en una herramienta útil para seguir tu crédito.