Cómo los software cambiaron la forma de trabajar en el diseño, la logística y las finanzas

Durante años, tres trabajos sin nada en común compartieron un mismo método de fondo: el ojo entrenado.

El diseñador calculaba proporciones a pulso, el encargado de reparto elegía la ruta por costumbre y quien seguía los mercados interpretaba las gráficas con base en la experiencia acumulada. En los tres, hoy, se añadió una capa de software entre la corazonada y la decisión final.

Cuando la corazonada cede ante la regla

El cambio no es parejo. Según el INEGI, el 5,5 % de las empresas mexicanas utilizan tecnologías avanzadas como la impresión en 3D, los sistemas de inteligencia artificial (IA) y la robótica avanzada. La automatización más visible, por tanto, no siempre llega en forma de robot. A veces es una plantilla, una alerta o una ruta calculada. El contraste radica en la profundidad de uso, pues un estudio de EY México, KIO Networks, Needed Education y AmCham México encontró que las empresas mexicanas alcanzaron apenas 41.7 % de transformación digital, y que solo el 1 % ha llegado a una integración madura de la inteligencia artificial en sus operaciones

Mucho antes de que lleguen los robots, un programa más discreto ya reordenó la rutina en oficios muy distintos. No hace falta automatizar toda una empresa para alterar un oficio; basta con automatizar un punto de decisión repetitivo, como elegir una variante visual, ordenar paradas o activar una alerta de precio.

En el diseño, lo que antes se bocetaba a mano ahora parte de plantillas que el programa ajusta.

En la logística , la ruta que se decidía con mapa y experiencia la resuelve un motor de cálculo.

, la ruta que se decidía con mapa y experiencia la resuelve un motor de cálculo. En las finanzas, la gráfica que se interpretaba de forma subjetiva se traduce en indicadores y reglas

El molde que se ajusta solo

En el diseño gráfico, el cambio no siempre proviene de una inteligencia artificial que inventa imágenes; también ocurre mediante funciones más discretas, como las variables. Antes se dibujaba una figura y se corregía a mano. Hoy, Adobe Illustrator permite vincular texto, imágenes u objetos a conjuntos de datos —incluidos archivos CSV o XML— para generar múltiples variaciones de una misma composición sin tener que reconstruir cada pieza desde cero.

Una sola plantilla puede alimentarse de esos datos para actualizar nombres, precios o imágenes en las distintas versiones de una campaña. El trabajo del diseñador no desaparece, sino que se desplaza de repetir cambios mecánicos a definir la plantilla, revisar los datos y decidir qué variación funciona mejor en el contexto.

La gráfica que se volvió tablero

En los mercados, la lectura de precios se apoyó en instrumentos en los que antes mandaba el pulso. El análisis técnico convirtió la gráfica en un tablero de medias móviles, marcos temporales y alertas. Buena parte de ese trabajo se realiza mediante programas estandarizados que los intermediarios ofrecen en lugar de fabricar los propios. La plataforma MetaTrader 4 para análisis técnico es uno de esos casos. MetaQuotes la lanzó en 2005, según su página oficial , y desde entonces numerosos brókers la han ofrecido a sus clientes como plataforma de análisis y operaciones.

Esta ofrece nueve marcos temporales, desde un minuto hasta un mes, según la plataforma oficial de MetaTrader4 ,incorpora el entorno MQL4 para desarrollar indicadores y asesores expertos. En vez de mirar la gráfica de forma pasiva, el usuario puede definir condiciones. Por ejemplo, una regla que genere una alerta cuando la media móvil de 20 periodos cruza por encima de la de 50 periodos. La plataforma ejecuta el cálculo; decidir si esa señal tiene sentido sigue siendo responsabilidad del usuario. Automatizar una regla no elimina el riesgo: un asesor experto ejecuta instrucciones programadas, pero no garantiza que funcionen en cualquier mercado.

La ruta que calcula una máquina

El reparto vivió algo parecido. Motores de optimización como Google Maps o los sistemas de ruteo de plataformas como Uber gestionan decenas de entregas según la distancia, el tráfico y el horario en menos tiempo que le toma desdoblar un mapa. El repartidor conserva el conocimiento de las calles y los atajos, pero ahora contrasta su intuición con una ruta ya trazada y, en algunos casos, encuentra que la ruta calculada reduce los tiempos de traslado frente a la que habría elegido por experiencia.

Ninguno de estos oficios se extinguió; solo cambiaron de herramienta. El ojo entrenado sigue ahí, solo que ahora juzga lo que la máquina propone en lugar de la tela, del mapa o del indicador técnico. El patrón se repite. El programa no reemplaza al diseñador, al trader ni al repartidor. Se encarga de una parte de la decisión, como elegir la variante, la señal o la secuencia de paradas. Lo demás lo pone la persona: el contexto, la excepción y la última palabra. Sigue haciendo falta alguien que sepa mirar; lo único que cambió fue el lugar desde el que mirar.

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