¿Cómo pagarán las horas extras tras el inicio de reducción de la jornada laboral en México en 2027?

La reducción de la jornada laboral en México traerá cambios para los trabajadores a partir de 2027, no solamente por la disminución de horas que deberán cumplir durante la semana, sino también por las nuevas disposiciones que regularán las horas extras y la manera en que deberán pagarse.

Con la reforma laboral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el país comenzará una transición para pasar de una jornada máxima de 48 a 40 horas semanales, proceso que se desarrollará de manera gradual hasta 2030.

Durante este periodo también habrá ajustes en el límite de horas extra que podrán realizarse y en las condiciones económicas que deberán respetar los empleadores cuando soliciten a sus trabajadores extender su horario habitual.

Así deberán pagarse las horas extra durante 2027

A partir del 1 de enero de 2027, las primeras nueve horas extraordinarias que acumule una personas trabajadora durante la semana deberán pagarse al doble de su salario ordinario.

Esto significa que el patrón tendrá que cubrir un 100 por ciento adicional por cada hora extra, de modo que el empleado recibirá el equivalente a dos horas ordinarias por cada hora trabajada fuera de su jornada.

Sin embargo, cuando se supere el límite semanal establecido, el pago tendrá que ser mayor. Las horas que excedan las nueve permitidas deberán remunerarse al triple, es decir, con un 200 por ciento adicional sobre el salario correspondiente a una hora normal.

Por ejemplo, si una persona recibe 100 pesos por hora, las primeras nueve horas extraordinarias deberán pagarse a 200 pesos cada una. Si trabaja una décima hora adicional, esta tendrá que cubrirse con 300 pesos.

Limite de horas extras aumentará gradualmente hasta 2030

Aunque la reforma contempla un máximo de 12 horas extraordinarias por semana, esta disposición no se aplicará de manera inmediata.

El calendario establece que el límite de horas que podrán pagarse al doble aumentará progresivamente:

2026 y 2027: nueve horas extras semanales.

2028: 10 horas.

2029: 11 horas.

2030: 12 horas.

De esta manera, será hasta 2030 cuando se alcance el máximo de 12 horas extra semanales. El tiempo que rebase el límite deberá pagarse al triple.

Además, las horas extras podrán distribuirse hasta en cuatro horas diarias, durante un máximo de cuatro días a la semana. Las personas menores de 18 años no podrán realizar este tipo de trabajo.

Disminución de la jornada laboral en México

La modificación en el pago del tiempo extra forma parte de la reforma más amplia que contempla reducir progresivamente la jornada laboral, que actualmente tiene un límite de 48 horas a la semana.

El ajuste comenzará en enero de 2027 y disminuirá dos horas cada año hasta alcanzar las 40 horas en 2030.