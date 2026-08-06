¿Cómo queremos que no se inunde? tras tromba en Durango, así quedaron las alcantarillas

Una fotografia enviada a nuestra redacción, muestra claramente el comportamiento de la sociedad: seguimos acostumbrados a tirar la basura a la calle y estos desehos provocan, en la mayoría de los casos, los encharcamientos o inundaciones porque tapan el acceso a la red de drenaje pluvial en la ciudad de Durango.

Por eso es mejor reflexionar y evitar en la calle tirar la basura, es mejor guardarla hasta encontrar un depósito para ello o hasta llegar a casa o al lugar de trabajo.

En varios cruceros viales, los semáforos estuvieron fallando gran parte del jueves debido a los problemas de electricidad que se generaron con las lluvias del pasado miércoles por la tarde.

Ya fue por la tarde fue cuando empezaron a funcionar correctamente cuando la energía fue regresando.