El vinagre blanco, el limón, el bicarbonato de sodio, la leche, el agua oxigenada y el detergente de cocina son opciones empleadas en el hogar para quitar manchas de la ropa mediante procedimientos sencillos antes del lavado habitual.

Para utilizar vinagre blanco en prendas manchadas, se recomienda mezclar una cuarta parte de vinagre con tres cuartas partes de agua tibia. Con un trapo húmedo se frota la mancha, después se deja la prenda en remojo y se lava como de costumbre.

El limón actúa como blanqueante natural para manchas difíciles. Su aplicación se realiza de manera directa sobre la prenda, dejándolo actuar unos minutos antes de lavarla y tenderla al aire libre.

Por su parte, el bicarbonato de sodio se emplea formando una pasta con cuatro cucharaditas del producto y una taza de agua. Esta mezcla se coloca sobre el área afectada, se deja reposar un par de horas y enseguida se lava la ropa de forma común y corriente.

Asimismo, entre los recursos tradicionales heredados de las abuelas se encuentra el uso de la leche. Consiste en calentarla a un término medio y verterla sobre la mancha, método señalado especialmente para manchas de vino en prendas de vestir blancas.

En el caso de manchas de sangre en una camisa, se puede aplicar agua oxigenada de forma directa en el área afectada o mezclarla con un poco de bicarbonato de sodio, procedimiento aconsejable cuando se trata de prendas de vestir blancas.

Finalmente, el detergente utilizado en la cocina para lavar loza también resulta útil para desmanchar ropa. Para aplicarlo, se agrega una cuchara de jabón a una taza de agua tibia, se espera a que se disuelva y se coloca sobre la prenda de vestir afectada.