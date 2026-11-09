¿Cómo será el clima en Durango este 10 de noviembre por la permanencia masa de aire frío?

La masa de aire frío que afecta al estado de Durango mantendrá bajas las temperaturas máximas durante las próximas horas, además de condiciones de cielo nublado, aunque sin pronóstico de lluvias.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas registradas en las últimas horas alcanzaron los 32 grados centígrados en Tamazula; 30 en Cuencamé y Santiago Papasquiaro; 28 en la ciudad de Durango , y 27 grados en Indé, San Bernardo y Ocampo.

Para la tarde de este martes se espera que las temperaturas máximas continúen bajas en todo el estado , por lo que en la ciudad de Durango podrían descender hasta los 25 grados centígrados.

En cuanto a las temperaturas mínimas, para la mañana se pronostican siete grados en la capital, mientras que durante la noche se esperan alrededor de 13 grados centígrados. También se prevé cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde, con rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.

Respecto a las temperaturas registradas durante la mañana del lunes, el reporte de la Conagua establece que, en La Rosilla, municipio de Guanaceví, se alcanzaron los cinco grados bajo cero , mientras que, en el poblado Navíos, en la sierra del municipio de Durango, se reportaron menos dos grados y en San Bernardo el termómetro llegó a cero grados.

En El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, se registraron tres grados centígrados; cinco en Poanas; seis en Santiago Papasquiaro, Hidalgo y la ciudad de Durango; siete en Vicente Guerrero y nueve grados en Ocampo.

En tanto, en Indé se reportaron 10 grados; 14 en Lerdo y Gómez Palacio; 16 en Cuencamé y Topia, mientras que Tamazula registró 19 grados centígrados, la temperatura mínima más elevada de la entidad durante la mañana del lunes.