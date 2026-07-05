Durango

CLIMA EN DURANGO

¿Cómo será el clima en Durango para el partido de México? Este es el pronóstico de HOY 5 de julio

El SMN advierte sobre la aproximación de una nueva onda tropical en territorio mexicano.

¿Cómo será el clima en Durango para el partido de México? Este es el pronóstico de HOY 5 de julio

¿Cómo será el clima en Durango para el partido de México? Este es el pronóstico de HOY 5 de julio

FERNANDA GALARZA
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El reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para este domingo 5 de julio se tendrán condiciones de inestabilidad en gran parte del país, con lluvias de fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos. ¿Aplica para Durango?

Pronóstico general 

La entrada de aire húmedo del océano Pacífico, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la onda tropical número 15, que se desplazará frente a las costas de Jalisco y Colima, favorecerán lluvias muy fuertes en regiones de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Michoacán. También se esperan lluvias fuertes en Sonora, Aguascalientes, Colima y Guanajuato, además de chubascos en Coahuila.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el golfo de México, en combinación con un canal de baja presión en el sureste del país y una circulación ciclónica sobre la península de Yucatán, provocará lluvias muy fuertes al sur de México.

Además, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo, lo que podría reforzar las precipitaciones en el sureste del territorio nacional.

Pese a las precipitaciones, continuará el ambiente muy caluroso durante la tarde en zonas del noroeste y noreste de México.


¿Cómo estará el clima en Durango?


En el caso de Durango, se prevén lluvias de diversa intensidad en varias regiones durante este domingo, además de temperaturas calurosas y viento.


De acuerdo con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en la sierra occidental y en el sur de la entidad. Asimismo, existe probabilidad de lluvias ligeras y aisladas en municipios cercanos a la zona serrana, así como en las regiones centro y oriente del estado, incluida la capital.


En cuanto a las temperaturas, hacia el mediodía, las condiciones serán calurosas, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 y 33 grados.


Respecto al viento, se pronostican rachas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Clima en Durango pronóstico 5 de julio fuertes, lluvias, regiones, baja

               

                
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