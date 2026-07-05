¿Cómo será el clima en Durango para el partido de México? Este es el pronóstico de HOY 5 de julio

El reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para este domingo 5 de julio se tendrán condiciones de inestabilidad en gran parte del país, con lluvias de fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos. ¿Aplica para Durango?

Pronóstico general

La entrada de aire húmedo del océano Pacífico, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la onda tropical número 15, que se desplazará frente a las costas de Jalisco y Colima, favorecerán lluvias muy fuertes en regiones de Sinaloa, Chihuahua, Durango , Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Michoacán. También se esperan lluvias fuertes en Sonora, Aguascalientes, Colima y Guanajuato, además de chubascos en Coahuila.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el golfo de México, en combinación con un canal de baja presión en el sureste del país y una circulación ciclónica sobre la península de Yucatán, provocará lluvias muy fuertes al sur de México.

Además, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo , lo que podría reforzar las precipitaciones en el sureste del territorio nacional.

Pese a las precipitaciones, continuará el ambiente muy caluroso durante la tarde en zonas del noroeste y noreste de México.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En el caso de Durango, se prevén lluvias de diversa intensidad en varias regiones durante este domingo, además de temperaturas calurosas y viento.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, s e esperan precipitaciones moderadas a fuertes en la sierra occidental y en el sur de la entidad . Asimismo, existe probabilidad de lluvias ligeras y aisladas en municipios cercanos a la zona serrana, así como en las regiones centro y oriente del estado, incluida la capital.

En cuanto a las temperaturas, hacia el mediodía, las condiciones serán calurosas, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 y 33 grados.

Respecto al viento, se pronostican rachas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.