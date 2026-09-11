¿Cómo sobrevivir a los antojitos mexicanos? Los consejos de un nutriólogo

Las Fiestas Patrias suelen ser una de las temporadas más esperadas del año, pero también una de las más desafiantes para quienes buscan cuidar su alimentación.

Entre el pozole, los sopes, las tostadas y los postres tradicionales, es fácil caer en excesos que después pasan factura. Para el nutriólogo duranguense Miguel Güereca, la clave no está en prohibirse los antojitos, sino en aprender a llegar preparado a la mesa.

“No quiero arruinarte el festejo y mucho menos que no lo lleves a cabo”, explica el especialista. Su recomendación es clara, la mejor decisión para la noche mexicana comienza desde el desayuno.

EL SECRETO EMPIEZA DESDE LA MAÑANA

Lejos de guardar hambre para la cena del Grito, Güereca aconseja mantener una alimentación balanceada durante todo el día. Un desayuno completo, una colación de fruta a media mañana, buena hidratación y una comida ligera con proteína pueden marcar una gran diferencia cuando llegue la hora del pozole.

También recomienda repetir la fórmula por la tarde con otra porción de fruta y suficiente agua natural. La idea es evitar llegar con un hambre descontrolada, ya que ese suele ser el primer paso hacia los excesos.

LA MANZANA, EL TIP

Uno de los consejos más prácticos del especialista ocurre justo antes de salir rumbo al festejo. Comer una manzana, roja o verde, ayuda a controlar el apetito y facilita tomar mejores decisiones frente al buffet de antojitos.

Una vez frente a la mesa, la recomendación es servirse una sola vez y cuidar especialmente los acompañamientos. Si el plato principal es pozole, por ejemplo, dos tostadas son suficientes; si la opción es pan, media pieza puede equilibrar la comida sin renunciar al sabor de la tradición.

CUIDADO CON EL “PICOTEO”

Existe un enemigo silencioso durante las reuniones, la botana interminable. Papitas, chicharrones y frituras suelen consumirse sin darse cuenta mientras transcurre la conversación.

“Muchas veces esto suele ser la peor opción, porque no se tiene un control real de lo que se está comiendo”, advierte Güereca. En lugar de picar directamente de los recipientes, propone servirse una pequeña porción en un plato o incluso en una servilleta, lo que permite visualizar cuánto se está consumiendo.

Si entre las opciones aparecen frutas o verduras, sugiere darles prioridad antes que a las botanas ultraprocesadas.

EL TRUCO PARA REFRESCO Y ALCOHOL

Aunque lo ideal sería elegir agua natural, el especialista reconoce que muchas personas incluirán refresco o bebidas alcohólicas en la celebración. Por eso propone una regla sencilla que ayuda a mantener el equilibrio.

Por cada vaso de refresco o bebida alcohólica, recomienda consumir el doble de agua natural. Incluso puede aplicarse trago por trago: un sorbo de refresco, dos de agua. Con ello se favorece la hidratación y se reduce la cantidad total de bebidas azucaradas o alcohólicas que terminan consumiéndose durante la noche.

MENOS CANTIDAD, MÁS DISFRUTE

Para Miguel Güereca, el verdadero secreto de una Noche Mexicana saludable no está en eliminar el pozole o las tostadas, sino en respetar las porciones. La cena ocurre pocas horas antes de dormir y los alimentos muy grasosos, picantes o abundantes suelen hacer más pesada la digestión.

El especialista también aconseja evitar repetir el plato, dejar pasar algunos minutos antes de decidir si realmente hace falta comer más y no añadir sal extra a los alimentos, ya que la mayoría ya contiene la cantidad necesaria desde su preparación.

El cierre de la celebración también forma parte del autocuidado. Si hubo alcohol, la recomendación es no conducir bajo ninguna circunstancia. Al final, el mejor brindis sigue siendo llegar a casa con bien.

“Disfruta estas Fiestas Patrias con moderación, convive con tus seres queridos y come rico, evitando los excesos”, concluye el nutriólogo duranguense, convencido de que la mejor receta para el 15 de septiembre combina tradición, equilibrio y buenos hábitos.