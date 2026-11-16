Llegas a Madrid, París o Roma después de más de diez horas de vuelo y lo primero que quieres es abrir el mapa, avisar en casa que ya aterrizaste y pedir un transporte. Sin datos, todo eso se complica. Y con el roaming mal elegido, puede salir caro.

La conexión del celular suele quedar para el último día de preparativos, cuando ya se pagaron el vuelo y el hotel. Conviene verla con tiempo, así que veamos qué opciones hay y cuál se adapta mejor a tu caso.

Por qué el roaming internacional sale tan caro

Fuera de México, tu operadora le paga a una red extranjera por dejarte usar su cobertura, y ese costo termina en tu recibo. El roaming gratuito dentro de la Unión Europea beneficia a quienes viven allí, no a una línea mexicana, así que tu plan nacional no te cubre.

Operadoras como Telcel tienen paquetes pensados para viajeros, pero suelen traer topes de datos y vigencias que no siempre coinciden con tu itinerario. Para comparar con calma, una guía de las mejores eSIM para Europa ayuda a ver otra alternativa y a decidir con datos en la mano.

Alternativas para tener datos móviles en Europa

El wifi de hoteles y cafés sirve, aunque a media calle no te saca de apuros cuando necesitas el mapa de una estación de metro. Comprar un chip local al llegar funciona, pero implica buscar una tienda, mostrar tu pasaporte y cambiar la tarjeta del teléfono (con el riesgo de perder el chip mexicano en el trámite).

La eSIM evita esas vueltas porque se instala desde México, antes de volar. Es la opción que más suma a quien va a moverse entre ciudades, porque un solo plan puede cubrir varios países europeos. En la práctica, eso significa pasar de España a Francia o Italia con el mismo código y sin tocar nada en el teléfono.

Cómo usar una eSIM al llegar a Europa

Instálala en casa, con wifi y sin prisas, escaneando el código QR que recibes al comprarla. Cada proveedor explica cuándo se activa el plan, así que revisa sus instrucciones antes de salir y no lo dejes para la sala de espera del AICM.

Proveedores como ZenSim ofrecen planes de datos para viajeros, de modo que solo te queda elegir el que cuadre con los días y los países de tu ruta. Es como llevar una tarjeta de transporte recargable en lugar de comprar un boleto en cada estación.

Qué revisar en el celular antes de salir de México

Confirma que tu equipo sea compatible con eSIM y que esté liberado. Luego sigue el paso a paso para instalar la eSIM según tu sistema operativo, ya sea Android o iOS.

Descarga mapas sin conexión de las ciudades que vas a visitar, por si te quedas sin señal en un tren o en un túnel. Y haz una prueba de instalación antes de la salida: si algo falla, mejor que sea en la sala de tu casa. Guarda también el correo con el código QR en un lugar fácil de encontrar.

Resolver el internet antes de despegar es quitarte un pendiente de encima. Con la conexión lista, lo único que te queda por decidir en Europa es qué plaza visitar primero.