Compañía Teteutzin lleva a Durango y Coahuila la obra 'Crash y moi', ¿cuándo y dónde?

La compañía duranguense Teteutzin Artes Vivas llevará su propuesta escénica “Crash y Moi: Pequeños Guardianes” a distintos espacios culturales y educativos de Durango y Coahuila, como parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, una convocatoria federal que busca impulsar la circulación de las producciones teatrales en recintos independientes.

La muestra de la compañía Teteutzin “Artes Vivas” inicia una gira que contempla presentaciones en Vicente Guerrero, la capital duranguense, Saltillo y Torreón, para concluir con una función en la Escuela Primaria Profesora Petra Andrade Salmerón. El recorrido representa una oportunidad para acercar el teatro a públicos diversos y llevar la creación escénica local más allá de los espacios convencionales.

ENTRE HORMIGAS, CUCARACHAS Y BASURA

“Crash y Moi: Pequeños Guardianes” propone una aventura teatral que combina humor, fantasía y conciencia ambiental. La historia presenta a Octavius, emperador del Hormiguero, quien busca dejar de recolectar alimento, mientras Capital Imperio, emperador del Basurero, exige producir cada vez más desechos.

Ante esta situación, surge una solución aparentemente sencilla, la de alimentar al Hormiguero con la engañosa comida rápida. Sin embargo, el plan desencadena un problema mayor al despertar al temible Garbage Monster. Para detener el desastre, Moi, una hormiga guardiana, y Crash, un príncipe cucaracha, deberán unir fuerzas y descubrir que enfrentar los problemas ambientales requiere colaboración.

A través de personajes fantásticos y situaciones disparatadas, la obra plantea una reflexión sobre el consumo, la generación de residuos y la responsabilidad colectiva frente al cuidado del entorno.

Su mensaje central apunta a la importancia de la participación comunitaria para transformar los hábitos y afrontar los desafíos ambientales.

EQUIPO DURANGUENSE

La producción cuenta con las actuaciones de Miguel Rodríguez Herrera, Lucero Aguilar y Uriel Gómez. La dramaturgia está a cargo de Miguel Rodríguez, mientras que la música original fue compuesta por Jesús Solís. Perla Mapula encabeza la dirección y Teteutzin Artes Vivas se encarga de la producción.

Con este recorrido, la compañía suma su trabajo a la circulación nacional de las artes escénicas independientes, al tiempo que propone una experiencia teatral dirigida a públicos jóvenes y familiares, en la que la imaginación se convierte en una vía para hablar sobre el cuidado del planeta y la importancia de actuar en comunidad.

¿DÓNDE SE PRESENTARÁN?

La programación incluye funciones en Lattice Art Estudio, en Vicente Guerrero, con presentaciones a las 11:00 y 19:00 horas; posteriormente, la obra llegará al Centro Revueltas CORE, en Durango, el jueves 29 de octubre, también con doble función.

La gira continuará el 6 de noviembre en el Teatro Garnica, en Saltillo, Coahuila, y el 8 de noviembre en Plan B Estudio-Teatro, en Torreón, donde igualmente se ofrecerán dos funciones.

El circuito cerrará con una presentación en la escuela primaria Petra Andrade Salmerón, en Durango.

La participación de Teteutzin “Artes Vivas” es resultado de la convocatoria federal Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, emitida por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Coordinación Nacional de Teatro.