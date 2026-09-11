Comparecerán 15 funcionarios estatales ante el Congreso de Durango por glosa del informe

El Congreso del Estado de Durango programó para la semana del 21 al 25 de septiembre las comparecencias de 15 funcionarios estatales, como parte de la glosa del informe de gobierno, con intervenciones distribuidas entre el Pleno y tres Comisiones legislativas.

El lunes 21 se revisará el eje de bienestar social, con los titulares de Bienestar Social, Salud y Educación; el martes 22 corresponderá al apartado de desarrollo económico y oportunidades, con funcionarios de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Trabajo y Previsión Social y Turismo.

Para el miércoles 23 está previsto el eje relacionado con seguridad, justicia y paz, con la participación de los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública.

El jueves 24 se realizarán dos sesiones: por la mañana se revisará infraestructura y servicios, con funcionarios de Comunicaciones y Obras Públicas y de la Comisión del Agua del Estado; por la tarde, ante la Comisión de Ecología, se abordará el eje de desarrollo sostenible con el titular de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

El ejercicio concluirá el viernes 25 ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, donde comparecerán los titulares de Finanzas, Administración y Contraloría y Transparencia Gubernamental, para revisar el eje relacionado con el funcionamiento y resultados de la administración pública.

De acuerdo con el formato aprobado, cada funcionario dispondrá de 20 minutos para exponer la situación de la dependencia a su cargo. Posteriormente habrá dos rondas de preguntas de los diputados, con hasta tres minutos para cada planteamiento y un máximo de cinco minutos para responder cada pregunta.