Comparecerán directores municipales, por primera vez, ante los regidores: Iván Gurrola

Por primera vez, los directores de las diferentes dependencias del Gobierno Municipal comparecerán ante las comisiones de regidores para informar sobre el trabajo realizado, los avances alcanzados y los retos que enfrenta cada área de la administración pública, informó el coordinador de los regidores de Morena, Luis Iván Gurrola Vega.

Destacó que este ejercicio representa un paso importante para consolidar un gobierno más abierto y cercano a la ciudadanía, ya que permitirá a los integrantes del Cabildo conocer de manera directa las acciones emprendidas por cada dependencia municipal, así como evaluar los resultados obtenidos en beneficio de las familias duranguenses.

“Las comparecencias son una herramienta de transparencia y de fortalecimiento institucional. Por primera vez los directores municipales acudirán ante las y los regidores para informar, responder preguntas y dar cuenta del trabajo que realizan desde sus respectivas áreas”, expresó Gurrola.

El edil señaló que este mecanismo permitirá enriquecer el análisis del estado que guarda la administración municipal, además de generar propuestas para mejorar los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

Añadió que el intercambio de información entre directores y regidores contribuirá a una mejor coordinación y a la construcción de políticas públicas más eficaces.

Iván Gurrola afirmó que la rendición de cuentas es una responsabilidad permanente de quienes ejercen funciones públicas y aseguró que este nuevo ejercicio fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones, al abrir espacios para el diálogo, la evaluación y la supervisión del trabajo gubernamental.