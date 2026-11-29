El sector restaurantero local mantiene una expectativa poco optimista en torno al inicio del 2027, ya que prevalece la incertidumbre en los negocios.

“Continuamos con las reservas para este 2027. Viene un panorama complejo para el inicio, tanto primer trimestre, segundo trimestre, donde tendremos que adaptarnos a las nuevas reformas tanto tributarias como de adaptación laboral, todo esto por el lado federal”, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) filial Durango, Jorge Luján Pulido.

Entre los principales retos, se refirió a la implementación de la jornada laboral de 40 horas, a la cual los negocios del giro se tendrán que adaptar ya sea a través de la contratación de nuevo personal o de la reducción de la plantilla laboral, ya que los horarios representan uno de los principales aspectos de presión operativa.

Asimismo, respecto al ámbito fiscal advirtió que estas nuevas medidas recaen principalmente en los negocios establecidos, por lo que aumentan la informalidad.

“Estamos hablando que teníamos números recientes de un 55 por ciento desarrollado al crecimiento; pues el hecho de que estés muy cuidado, aunque tengamos una ligera disminución por el lado del Resico (Régimen Simplificado de Confianza) por lado fiscal, pues sigue viendo la facilidad de generar negocio o recurso desde el lado informal y no tanto desde el formal”, manifestó.

Por ello, enfatizó en la necesidad de que la autoridad federal garantice “piso parejo” y promueva la formalidad.

Respecto al aumento al salario mínimo, expuso que el sector coincide en respaldar un incremento del seis por ciento, que han planteado otras cámaras empresariales a nivel nacional, al considerar que los aumentos salariales impulsan la economía, pero deben tomarse en cuenta otras variables y costos que afectan a las empresas formales.