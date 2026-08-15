Complicado que Durango pueda exportar ganado en pie a Estados Unidos este 2026: UGRD

El próximo 24 de agosto se abrirá la frontera para la exportación de ganado en pie de Sonora a Estados Unidos. La propuesta marca que 30 días después se abra la frontera para el ganado de Chihuahua, siempre que no se detecte la plaga a 200 millas de su frontera, mientras que Durango tendrá que esperar más tiempo.

Al menos en lo que resta del año, se ve complicado que productores de Durango puedan exportar su ganado en pie a Estados Unidos.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, confirmó que l a entidad no está en el radar todavía para lograr exportar en el corto plazo.

“Primero Sonora, Chihuahua y enseguida Durango; desgraciadamente, somos un estado que no tenemos frontera y dependemos de ellos”.

Detalló que el ganado de Sonora va a cruzar a través de Douglas, en la frontera con Agua Prieta, Sonora, y que pertenece al estado de Arizona, mientras que Chihuahua cruzará por las fronteras de Palomas y Santa Teresa, que colindan con Nuevo México.

“El compromiso que hizo el Gobierno Federal y el estado de Chihuahua es que, para que Chihuahua pueda exportar, no haya presencia de la plaga a 200 millas de estas dos fronteras, tanto de Palomas como de Santa Teresa. Si llega a haber presencia, no podrá exportar”.

Dijo que muchas acciones se están destinando para que no haya presencia de la mosca en esas 200 millas, porque es una exigencia y un compromiso que se determinó para poder cruzar con el aval de APHIS-USDA.

Para Durango, la frontera que se podría asignar sería la de Acuña, en el vecino estado de Coahuila, que es una frontera que colinda con Texas, donde destacó el líder ganadero que hay detractores que no están de acuerdo con que se exporte ganado de México hacia Estados Unidos.