Ayer en la mañanera el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch habló sobre el operativo que capturó a Fausto Isidro Meza Flores, el “Chapo Isidro”, y a algunos de sus cómplices en Guasave, Sinaloa: “Pudieron actuar con impunidad, porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que, simplemente por omisión, permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años”.

La gran pregunta es: ¿quiénes fueron esas autoridades que se dejaron corromper o que fueron omisas ante la actuación de los criminales? Ya no es creíble seguir culpando a Felipe Calderón, quien dejó el cargo de presidente en 2012. Los responsables han estado en el gobierno federal de Morena, que empezó en 2018, o en el de Sinaloa, también de Morena desde 2021. Y si fue antes, entonces quizá en el gobierno de Quirino Ordaz, gobernador de 2017 a 2021 por el PRI, hoy embajador en España por el gobierno de Morena pese a no tener una carrera diplomática.

Varias veces García Harfuch ha criticado la politización de los temas de seguridad. “La seguridad es un tema muy delicado que afecta a la ciudadanía -dijo el 16 de octubre de 2023-y es un tema muy delicado como para que se politice”. Ya como secretario de seguridad federal declaró el 22 de octubre de 2025 en el Senado: “La seguridad no se politiza. La presidenta de la república ha invitado al gabinete de seguridad a gobernadoras y gobernadores de distintos partidos porque no nos basamos en los partidos sino en la incidencia delictiva para tomar acción directa de lo que está sucediendo”.

Pero si hubo autoridades cómplices u omisas de las acciones del Chapo Isidro y otros criminales, ¿por qué no vemos denuncias penales en México? Las que hay vienen del extranjero. El 29 de abril el Departamento de Justicia presentó acusaciones formales por colusión con la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador por Morena Enrique Inzunza y otros ochos funcionarios de distintos niveles del gobierno de Sinaloa. Las acusaciones fueron avaladas por un gran jurado, que revisa los expedientes para verificar que estén bien fundamentados, pero la respuesta de la Fiscalía General de la República ha sido negar que haya pruebas. Lo curioso es que a casi todos los acusados se les ha obligado a pedir licencia, excepto al senador Inzunza, quien, sin embargo, tuvo que dejar la bancada de Morena, y se les han congelado las cuentas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumenta que Rocha Moya se reunió con los Chapitos y llegó a un acuerdo con ellos para que lo ayudaran a ganar la elección de 2021. En los comicios se registraron, efectivamente, acciones de grupos criminales para facilitar el triunfo de Morena, incluyendo el secuestro e intimidación de candidatos y operadores electorales. El 25 de julio de 2024 Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado en Culiacán y trasladado a Estados Unidos, donde fue detenido. Dijo que lo habían citado para una reunión con los Chapitos, el gobernador Rocha Moya y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado ese mismo día. La Fiscalía Estatal presentó un video falso para sostener que Cuén había sido asesinado en un asalto en una gasolinera.

A pesar de todo, la FGR sigue protegiendo a Rocha y a los coacusados. Insiste que no hay pruebas, pero después del operativo que capturó al Chapo Isidro y que dejó un saldo de 21 muertos ha sido el propio secretario García Harfuch el que ha señalado que hay autoridades cómplices u omisas. Solo falta que nos digan que fueron Calderón y Lorenzo Zavala.

HUANG

El consejo de administración de Nvidia restituyó en la dirección general a Jensen Huang. La propia Casa Blanca le reiteró su respaldo. Las acciones de la empresa, que se habían desplomado, subieron más de 30 por ciento ayer. Los mercados le tienen confianza a Huang.

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