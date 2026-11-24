Veo la escena y la congoja me invade. El chofer del transporte público golpea intencionalmente a undébil taxi con tres pasajeros a bordo.En los últimos años he visto en mi ciudad varias situaciones similares. Noson una novedad, pero la frecuencia yla intensidad han aumentado exponencialmente. Hace unos días GuadalupeAcosta Naranjo, dirigente de SOMOS, en una espléndida entrevista, habló dela diversidad, de la tolerancia, de la necesidad de entender las diferencias ydirimirlas por vía de la palabra y delacuerdo. En el fondo son principios liberales que enriquecen a un hombre deizquierda. Lo dijo con toda claridad: elpacto social que subyace a cualquierEstado nación, está desfalleciendo, seestá desangrando.

Guadalupe y su interlocutor aludieron en varias ocasiones a la expresióncivilizatorio. No se nace civilizado, todos nos civilizamos en sociedad. Eso exige mínimos de comportamiento apegado a las normas y una ética. En esalectura nuestra República está destrozada. Tres años le llevó al “ClanTaddei” destruir una de las instituciones más sólidas con las que contábamos. Pero el escándalo incendió al paíspor las múltiples irregularidades, porno decir, raterías en distintas entidades, municipios por todas partes. Varias universidades también entran alcostal de porquerías que, como bien lodefinió Alfonso Ramírez Cuellar, sonvergüenzas nacionales, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Morelos, Oaxaca,Campeche, Veracruz y me podría seguir por toda la República. La simpleduda de que la presidenta avale poromisión, por inacción a una pandilla,mejor dicho a varias pandillas, destruye la raíz misma del pacto civilizatorio.

Los tiempos cambian, la definicióncentral hoy en México no es la de derecha o izquierda, “fifí” o “pueblo bueno”,sino decencia, tal y como la define laRAE -“Recato, honestidad, modestia”- ocomplicidad. Utilizar la palabra decencia se convirtió en un atributo burgués, pero en realidad sus equivalencias resumen el quid: “honestidad, honradez, integridad”. Son miles los implicados entodas las operaciones, del huachicol a lacompra de medicamentos, o los salariosde los directivos de la UAM, o las desviaciones del exdirector de Radio UNAM, oal “Cártel de la Sangre”, o la DeutscheBank comprando inmunidad, o las desviaciones en las obras a cargo de lasFuerzas Armadas.

En este escenario de degradaciónmoral generalizada, cobra particular relevancia que más de dos docenas de exfuncionarios del IFE/INE, incluidoscuatro expresidentes, salieran a plantarcara a las amenazas oficialistas de continuar con la imposición en la presidencia provisional del INE y la amenazapresidencial de revivir la iniciativa para desaparecer los diputados plurinominales. Vale la mención de Edmundo Jacobo, quien, en pocas palabras dijo, amí, que me busquen. Cero tolerancia alas múltiples campañas de desprestigio.La división central que debería imperaren 2027 es otra: ¿eres íntegro o cómplice? ¿Sabías de las raterías generalizadas, de los ocultamientos, de las redesfamiliares y te quedaste callado? Entonces, eres cómplice. Así planteado a míno me cabe duda de que una gran mayoría no sabía ni sospechaba de “Andy” ysus cuates por ejemplo. Pero ahora yasabemos, el “Clan Taddei” nos hizo el favor de que la olla estallara. Al 2027 llegamos en una condición de concienciaciudadana muy diferente, porque ahorasabemos, que detrás de muchos morenistas hay vastas redes de corrupción.Si ese movimiento de verdad quiere sobrevivir, tendría que comenzar por unapurga interna, para lo cual los casos co-mo el de Rocha Moya en nada ayudan.

La sacudida debe ser nacional y, como bien lo señala Guadalupe Acosta,debemos regresar al entendido de queel proceso civilizatorio pasa por la decencia y la integridad. Ese es el puntodivisorio y los que saben de los que sabían, tienen todo el derecho a ejerceruna condena social.

Muy sencillo: no saludar a los cómplices.