Comprometen apoyo a proyectos de educación, salud e infraestructura en Tamazula

Se mantendrá el respaldo a las gestiones y al presupuesto para impulsar obras, servicios y programas en las distintas regiones de Durango, como compromiso de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, durante una gira de trabajo en el municipio de Tamazula.

Dicha información del Poder Legislativo se generó durante una gira institucional en la que se entregó una plaza cívica, apoyos para familias y productores, además de acercar servicios de salud, seguridad y diversos trámites gubernamentales. En ese contexto, la Jugocopo señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite atender con mayor eficacia las necesidades de la población.

Se indicó que el Poder Legislativo continuará impulsando las gestiones necesarias para fortalecer rubros como educación, salud, infraestructura y programas sociales. Añadió que los diputados locales representan a todas las regiones de la entidad, por lo que buscarán respaldar acciones que contribuyan al desarrollo de los municipios.

Entre los temas mencionados durante el recorrido destacó la intención de fortalecer la atención médica en la región y mejorar la oferta educativa, desde la educación básica hasta proyectos que permitan ampliar las oportunidades de nivel medio superior y superior en municipios como Tamazula.