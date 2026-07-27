Durango

ARQUIDIÓCESIS DE DURANGO

Comunidad del templo Cristo Rey llevó apoyos a habitantes de la periferia de la ciudad

Llevaron a las familias duranguenses un mensaje de esperanza para sentirse acompañados y respaldados.

Comunidad del templo Cristo Rey llevó apoyos a habitantes de la periferia de la ciudad

Comunidad del templo Cristo Rey llevó apoyos a habitantes de la periferia de la ciudad

CLAUDIA BARRIENTOS
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Quienes integran la comunidad de la parroquia de Cristo Rey, ubicada en la colonia Valle del Sur, del municipio de Durango, llevaron a cabo una actividad altruista, a través de la cual se llevaron apoyos a personas de colonias vulnerables.

“El Evangelio no se anuncia solo con palabras, sino también con obras de caridad. Cada gesto de amor hacia los pobres, los enfermos y los necesitados hace visible el rostro misericordioso de Cristo”, se estableció.

Por lo que a través del servicio, la generosidad y amor a quienes más lo necesitan, esta comunidad acudió a colonias de la periferia, donde fueron recibidos por familias de duranguenses a quienes les llevaron ropa, zapatos, colchones y, principalmente, un mensaje de esperanza para que la comunidad pueda sentirse acompañada y respaldada.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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