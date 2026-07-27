Comunidad del templo Cristo Rey llevó apoyos a habitantes de la periferia de la ciudad

Quienes integran la comunidad de la parroquia de Cristo Rey, ubicada en la colonia Valle del Sur, del municipio de Durango, llevaron a cabo una actividad altruista, a través de la cual se llevaron apoyos a personas de colonias vulnerables.

“El Evangelio no se anuncia solo con palabras, sino también con obras de caridad. Cada gesto de amor hacia los pobres, los enfermos y los necesitados hace visible el rostro misericordioso de Cristo”, se estableció.