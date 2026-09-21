Comunidades indígenas toman oficinas de CECyTED; denuncian cobros pese a amparo federal

Padres de familia de diversas comunidades de la zona indígena, junto con alumnos y docentes de los planteles Charcos, Guajolota y Canoas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTED), denunciaron el abandono institucional por parte de las oficinas centrales, así como actos de hostigamiento y el desacato a una orden federal que prohíbe el cobro de inscripciones.

Ante ello, la mañana de este lunes 21 decidieron tomar y cerrar las oficinas del CECyTED en la ciudad de Durango.

Los inconformes señalaron que persisten la amedrentación, la desigualdad sindical y el olvido hacia las plantillas escolares, de las cuales varias ya presentan severos deterioros físicos.

Asimismo, explicaron que la autoridad federal emitió una resolución que exenta del pago de inscripción a diversos estudiantes; sin embargo, las autoridades del CECyTED han ignorado el amparo judicial y continúan realizando dichos cobros.

De igual forma, denunciaron que se están reteniendo los certificados de estudio a los alumnos que no han cubierto dicho monto.

​Los manifestantes detallaron que los recursos recaudados por concepto de inscripción no se reinvierten en las escuelas, sino que son enviados a las oficinas centrales en la ciudad de Durango, mientras los planteles de la zona indígena permanecen en pésimas condiciones. A esto se suma el trato despótico hacia la comunidad escolar y el desinterés de la representación sindical ante los reclamos del personal docente y administrativo.

Ante esta situación, los inconformes exigen el cumplimiento inmediato de la resolución judicial que prohíbe el cobro de cuotas, así como la intervención urgente para mejorar la infraestructura de los planteles de Canoas, Guajolota y Charcos.