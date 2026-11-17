Un establecimiento de una cadena de tiendas de conveniencia fue escenario de un asalto durante la mañana de este lunes 16 de noviembre, en la Unidad Habitacional Diana Laura Riojas de Colosio, en la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado alrededor de las 08:30 horas al número de emergencias 911, desde el negocio denominado Oxxo Claveles, ubicado sobre la avenida Durango.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, un sujeto ingresó al establecimiento y amenazó con un arma blanca a uno de los trabajadores.

El presunto responsable vestía pantalón de mezclilla y una sudadera de color negro con figuras, características que fueron proporcionadas a las corporaciones de seguridad.

En la información inicial no se precisó el monto de lo robado, ni se detalló si el trabajador del establecimiento sufrió algún tipo de lesión durante el atraco.

Hasta el cierre del reporte no se tenía información sobre la detención del individuo involucrado en el asalto.