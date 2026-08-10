Con arma de fuego, asaltan Oxxo en la Zapata; se llevaron 7 mil pesos y cajetillas de cigarros

Dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta perpetraron un robo con violencia durante la noche del domingo en una tienda Oxxo de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Durango, de donde se llevaron dinero en efectivo y mercancía.

El atraco ocurrió aproximadamente a las 22:15 horas en el establecimiento ubicado sobre la calle Plan de Agua Prieta, cerca de su cruce con Revolución Mexicana, donde la encargada se encontraba realizando sus actividades habituales.

Según el relato de la trabajadora, dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta y posteriormente ingresaron al establecimiento. Uno de ellos vestía una sudadera color guinda con gorro, pantalón deportivo negro y llevaba el rostro cubierto.

Una vez frente al área de cajas, uno de los individuos sacó de entre sus ropas lo que parecía ser un arma de fuego y amenazó a la encargada, a quien ordenó que se retirara de la caja registradora para poder apoderarse del dinero.

Los ladrones consiguieron llevarse aproximadamente siete mil pesos en efectivo, además de varias cajas de cigarros. Consumado el robo, ambos salieron del establecimiento, abordaron nuevamente la motocicleta y escaparon antes de la llegada de las corporaciones policiacas.

El establecimiento cuenta con cámaras de videovigilancia que habrían captado a los responsables durante el atraco, por lo que las grabaciones serán entregadas a las autoridades como parte de las evidencias para tratar de establecer su identidad.

La trabajadora fue entrevistada por los agentes que atendieron el reporte generado mediante el botón de pánico silencioso del negocio. Posteriormente se indicó a los encargados acudir ante la Fiscalía estatal para presentar la denuncia, mientras se iniciaron las indagatorias para intentar localizar a los responsables.