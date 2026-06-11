Con bloqueo y consignas, CNTE se suma en Durango a movilizaciones nacionales

Una fracción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó una manifestación y el cierre de calles en la ciudad de Durango para sumarse a las movilizaciones que este gremio mantiene en distintos estados del país.

Desde temprana hora, un grupo de integrantes de la CNTE marchó por calles del Centro Histórico para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, considerada como una de las principales demandas impulsadas por la dirigencia nacional de la organización.

A esta exigencia se sumó la petición de un incremento salarial, otra de las demandas planteadas por los docentes inconformes.

Alrededor de las 11:00 de la mañana, los manifestantes bloquearon ambos carriles de la avenida 20 de Noviembre, a la altura de la Catedral Basílica Menor, lo que provocó un importante congestionamiento vial y la molestia de automovilistas que se dirigían a sus centros de trabajo, reuniones o distintos compromisos.

Elementos de Tránsito y Vialidad tuvieron que intervenir ante la insistencia de algunos motociclistas que buscaban atravesar el bloqueo entre los vehículos colocados para impedir el paso. Los agentes les negaron el cruce, situación que derivó en intercambios verbales entre ambas partes.

Durante el mitin, quienes hicieron uso del micrófono lanzaron críticas contra la Presidencia de la República, al señalar que a los maestros únicamente se les están otorgando "migajas del Bienestar", mientras que, afirmaron, los funcionarios continúan gozando de privilegios y lujos que anteriormente cuestionaban.

"Claudia dijo que todo cambiaría; mentira, mentira, es la misma porquería", fue una de las consignas que más se escuchó entre los manifestantes durante la protesta.