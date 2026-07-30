Con cámaras de solapa para policías y agentes viales, buscan evitar corrupción

Para evitar que se registren actos de corrupción por parte de elementos de la Policía Preventiva y de Vialidad en el Municipio de Durango, las autoridades anunciaron la adquisición de cámaras de solapa.

Hasta el momento, al menos 17 elementos que pertenecían a la Dirección Municipal de Seguridad Pública, han sido dados de baja en los últimos cuatro años por actos de corrupción.

Aunque de manera general se anunció que se busca modernizar a la Policía mediante el uso de tecnología, las cámaras de solapa serán utilizadas para contar con material que permita documentar el trabajo diario.

Para evitar actos de corrupción, afirman que se mantienen constantes cursos y capacitaciones para los elementos.

Marco Antonio Villanueva Contreras, director de Seguridad Pública Municipal, apuntó que es importante que los elementos puedan portar una cámara para registrar cualquier situación que se presente con un ciudadano.

Se iniciará con pruebas, junto con otras herramientas, como drones, con el objetivo de reforzar la vigilancia en la ciudad.

Las cámaras deberán ser portadas por todos los elementos que se encuentren activos y se creará un centro para revisar la información grabada.

“Aunque no haya un reporte de un ciudadano o de un elemento diario, se van a estar checando las cámaras de solapa y no las van a poder manipular, como sucedió la vez pasada con un tipo de cámaras que el mismo elemento apagaba”, expresó.

En caso de que una cámara sea apagada, el sistema enviará una alerta y se comunicarán directamente con el elemento para conocer qué ocurrió y por qué apagó el equipo.

En cuanto a la inversión destinada a esta tecnología, comentó que es la Dirección de Finanzas la que cuenta con esa información, Y destacó que será algo benéfico para la dependencia.