Con canción de 'La chona', EUA anuncia que seguirán las deportaciones | VIDEO

Las deportaciones masivas es un tema que hasta el día de hoy aqueja a millones de familias que han hecho una vida en Estados Unidos y pese a no contar con papeles que acreditan su estancia legal al país son deportados. Un vídeo difundido a través de las redes sociales de la Casa Blanca causó indignación por el mensaje y la canción de fondo que hacen referencia al tema directamente.

El mensaje hacer referencia exclusiva sobre la cultura mexicana. De acuerdo con cifras oficiales el 22 por ciento de la migración sin autorización que se encuentra en Estados Unidos es de origen mexicano; las otras cuatro quintas partes incluyen migrantes de todo el mundo.

¿Qué se ve el vídeo?

Los Tucanes de Tijuana son un grupo que se ha vuelto un ícono de la música mexicana por cantar corridos y canciones románticas. Una de sus canciones con mayor popularidad es 'La chona' que sin duda en la Unión Americana es una de las canciones más sonadas de la comunidad inmigrante.

La canción aparece de fondo, junto a imágenes referentes a la cultura mexicana, el vídeo, toma diferentes símbolos de migrantes mexicanos y bajo la leyenda 'This and mass deportations' ('Esto y más deportaciones') y un post que indica que continuarán las deportaciones, el Gobierno Americano, indicó que mantendrá mano dura contra las personas que viven ilegalmente en su país.

¿Cuántas personas han sido deportadas desde la llegada de Trump al poder en 2025?

Sin duda el vídeo causa indignación, porque se recurre a una especie de sátira, artistas como Sabrina Carpinter y Taylor Swift, ya se han pronunciado al respecto y ha criticado que su música se use para materiales en donde se violan los derechos humanos de los migrantes.

El gobierno de Donald Trump ha reportado la expulsión de aproximadamente 600,000 personas desde el inicio de su mandato en enero de 2025; además en este año 2026 se registró un récord mensual de 43,138 detenciones de inmigrantes, de acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por lo que el vídeo subido por la Casa Blanca, en donde se usa una canción que es un icono en México, para dar a conocer que las deportaciones continuarán causó indignación en redes sociales y no tardaron usuarios en emitir su reprobación ante la acción por parte del gobierno de Donald Trump.

VIDEO