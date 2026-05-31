Con Claudia Sheinbaum, México está de Moda

Al participar en el evento “Rendición de Cuentas a dos años del Triunfo Electoral”, el coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, aseguró que bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México vive uno de sus mejores momentos económicos, consolidándose como un país atractivo para la inversión y el desarrollo.

Iván Gurrola destacó que México registró un récord histórico en Inversión Extranjera Directa durante el primer trimestre de 2026, alcanzando los 23 mil 591 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento del 10.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

“El mundo está volteando a ver a México. Hoy tenemos estabilidad económica, confianza internacional, generación de empleos y un gobierno que ha logrado fortalecer la economía nacional. México está de moda y eso se refleja en los resultados”, señaló.

El coordinador morenista explicó que, de acuerdo con cifras del INEGI, la tasa de desempleo se ubica en apenas 2.5 por ciento, posicionando a México entre los países con menor desempleo del mundo. Además, destacó que en lo que va de 2026 se han generado 669 mil nuevos empleos y abril se convirtió en el mes de abril con más empleo formal en toda la historia del país.

Gurrola Vega también resaltó que la inflación y las tasas de interés continúan a la baja, mientras que el peso mexicano mantiene fortaleza frente al dólar, ubicándose actualmente en 17.40 pesos por dólar, siendo una de las monedas más apreciadas frente a la divisa estadounidense.

Asimismo, destacó que gracias a los acuerdos entre el gobierno federal y el sector privado se ha logrado mantener estabilidad en los precios de los combustibles, además de que 24 productos de la canasta básica redujeron su precio en 12 por ciento respecto a 2024 en términos reales.

“A dos años de aquella jornada histórica y a casi dos años de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum le está cumpliendo a México. Hay resultados en economía, inversión y generación de empleo, aunque nuestros adversarios quieran negar esta nueva realidad que vive el país”, expresó.

Para finalizar, Iván Gurrola aseguró que los próximos años permitirán consolidar aún más el crecimiento económico y fortalecer el desarrollo del país.