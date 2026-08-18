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Con cuchillo, asaltan negocio en Jardines de Cancún y se llevan 9 mil pesos; mujer resultó herida

El presunto ladrón sometió a la afectada, y durante el forcejeo le provocó una herida.

Con cuchillo, asaltan negocio en Jardines de Cancún y se llevan 9 mil pesos; mujer resultó herida

Con cuchillo, asaltan negocio en Jardines de Cancún y se llevan 9 mil pesos; mujer resultó herida

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una mujer fue víctima de un asalto dentro de un negocio ubicado en la colonia Jardines de Cancún, en la ciudad de Durango, donde un sujeto la amenazó con un cuchillo y logró apoderarse de dinero en efectivo y tarjetas.

El atraco ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas del lunes 17 de agosto, en un establecimiento localizado sobre la calle Guadalajara, cerca del cruce con Irapuato.

Según la información recopilada, el ladrón utilizó un arma blanca para someter a la afectada y, durante el forcejeo, le provocó una lesión en la mano derecha.

El sujeto se apoderó de aproximadamente nueve mil pesos en efectivo, además de varias tarjetas propiedad de la víctima, para posteriormente escapar del lugar. La mujer señaló que no logró recordar las características de la vestimenta del responsable.

Tras el reporte del robo se dio aviso a las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes. Pese a la herida que sufrió en la mano, la afectada manifestó que no requería atención médica.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Asaltos Durango robo Durango asalto a negocio lesionados DUrango mujer, logró, aproximadamente, negocio

               

                
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