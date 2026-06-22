Con cuchillo en mano, asaltan a peatón en pleno Centro de la ciudad de Durango

Un hombre fue víctima de un robo con violencia la noche del domingo cuando caminaba por la Zona Centro de la ciudad de Durango y fue interceptado por un sujeto que lo amenazó con un cuchillo para despojarlo de su dinero.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:45 horas sobre el bulevar Dolores del Río, en el cruce con la calle Zarco. El afectado fue identificado como Fernando, quien solicitó el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias.

De acuerdo con el reporte, el hombre transitaba por el lugar cuando fue abordado por un individuo que sacó un arma blanca y, bajo amenazas, le exigió sus pertenencias. Ante el temor de resultar lesionado, la víctima entregó 800 pesos en efectivo.

Tras cometer el atraco, el presunto responsable huyó y se introdujo a un local de maquinitas ubicado en las inmediaciones, según señaló el propio afectado a los agentes que atendieron el llamado.

El reportante indicó que al momento de los hechos vestía un pantalón deportivo negro con la palabra Nike y una sudadera color café, datos que también fueron recabados por los elementos policiacos para la integración del informe correspondiente.

Las corporaciones de seguridad realizaron recorridos en el sector con la intención de localizar al señalado; sin embargo, hasta el cierre de la información no se había dado a conocer la detención de alguna persona relacionada con el asalto.