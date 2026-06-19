Con cuchillo en mano, hombre asalta a una mujer y se lleva su monedero en Real del Mezquital

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal como presunto responsable de un robo con violencia cometido contra una mujer en el fraccionamiento Real del Mezquital, luego de un operativo de búsqueda desplegado tras el reporte de la víctima.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche, cuando la afectada salía de una tienda de conveniencia ubicada en ese sector habitacional. En ese momento, un individuo la interceptó y, presuntamente con un arma punzocortante, la amenazó para despojarla de su monedero que contenía 300 pesos en efectivo.

Tras el asalto, la mujer solicitó auxilio a una patrulla de la Policía Estatal que patrullaba en la zona, lo que activó el protocolo de búsqueda. Minutos después, los agentes localizaron y aseguraron a Carlos, de 36 años de edad, señalado como probable responsable.

Durante la inspección, los uniformados le aseguraron un cuchillo y el monedero con el efectivo reportado como robado. Posteriormente, el detenido fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal y se integrará la carpeta de investigación correspondiente.