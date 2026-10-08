Con cuchillo en mano, joven asalta a mujer en el San Ignacio; fue detenido poco después

El grito de auxilio de una mujer alertó a sus familiares, quienes intervinieron cuando presuntamente era despojada de su teléfono celular con amenazas de un cuchillo, en el fraccionamiento San Ignacio.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), la afectada había llegado a su domicilio cuando un joven se aproximó por la espalda y presuntamente la amenazó con un arma blanca para exigirle sus pertenencias. El señalado habría logrado quitarle su teléfono.

Uno de los familiares de la mujer intervino al escuchar sus gritos y consiguió retener al joven en el exterior de la vivienda, hasta solicitar la presencia de los agentes municipales.

Durante una inspección preventiva, realizada con autorización, los policías localizaron un teléfono celular que la afectada reconoció como suyo, además de un cuchillo.

El detenido fue identificado como Ángel, de 18 años, y quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.