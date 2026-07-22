Con cuchillo, sujetos asaltan tienda de conveniencia en el fraccionamiento Aztlán, en Durango

Un par de presuntos delincuentes perpetraron un robo con violencia la tarde de este martes en una tienda de conveniencia ubicada en el fraccionamiento Aztlán, en la ciudad de Durango, donde lograron apoderarse de dinero en efectivo para después darse a la fuga.

El atraco ocurrió alrededor de las 14:30 horas en el Oxxo La Florida, localizado sobre la avenida Las Granjas, casi esquina con Juan Zuazua, sitio al que acudieron elementos de las corporaciones de seguridad tras recibir el reporte de auxilio.

De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, identificado como José Manuel, un sujeto ingresó al establecimiento y amenazó al personal con un cuchillo para exigir el dinero de la caja.

Una vez que obtuvo el efectivo, cuya cantidad no fue precisada, el presunto responsable salió del negocio y abordó una camioneta tipo familiar, cerrada, de color negro, con vidrios polarizados y placas de circulación del Estado de Durango, donde ya lo esperaba un cómplice.

El hombre que ingresó al establecimiento fue descrito como una persona que vestía playera negra y pantalón azul al momento de cometer el asalto.

Tras el reporte, elementos de las distintas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda en la zona con el propósito de localizar la unidad señalada y a los presuntos responsables, aunque hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el robo, identificar a los involucrados y dar con su paradero.