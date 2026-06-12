Con cuchillo y filero, asaltan negocio de chatarra en Ignacio Zaragoza; roban cerca de 5 mil pesos

Un negocio dedicado a la compra y venta de chatarra fue blanco de un asalto con violencia durante el mediodía de este jueves en la localidad Ignacio Zaragoza, perteneciente al municipio de Durango.

De acuerdo con el reporte recibido por las autoridades alrededor de las 12:00 horas, los hechos ocurrieron en un establecimiento conocido como "Dera", ubicado sobre la calle 29 de Enero de dicha comunidad.

El afectado manifestó que varios sujetos ingresaron al negocio y, mediante amenazas con armas blancas, lograron someterlo para exigirle el dinero que tenía producto de las operaciones comerciales del día.

Según la información proporcionada, los presuntos responsables portaban un cuchillo y un filero, con los cuales intimidaron a la víctima para evitar cualquier intento de resistencia mientras cometían el robo.

Los delincuentes lograron apoderarse de una cantidad estimada entre cuatro mil y cinco mil pesos en efectivo, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos acudieron al lugar para recabar información e iniciar las primeras investigaciones, además de realizar recorridos en los alrededores en busca de los responsables.

Las autoridades exhortaron al propietario del establecimiento a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente y dar seguimiento al caso.