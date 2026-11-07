'Con el neoliberalismo no se construían obras públicas': Sheinbaum inaugura puente Rizo de Oro

Al inaugurar el puente Rizo de Oro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó esta obra como un acto de justicia y bienestar para las comunidades beneficiadas, debido a que su construcción disminuye el tiempo de traslado hasta dos horas y media y conecta Tuxtla Gutiérrez con la frontera de Comalapa.

“Es una gran obra de la ingeniería mexicana, además la construcción fue toda una odisea, es una hazaña (…) la inauguración del día de hoy lleva una palabra: justicia y junto a esa palabra va la palabra bienestar. Eso representa nuestro gobierno, nuestros gobiernos: traer bienestar a los pueblos y traer justicia social, que hace años se había dejado en el abandono”, afirmó.

Acusó que por muchos años se abandonó a la ingeniería mexicana, por lo que destacó que dicho puente representa años de conocimiento para construirlo y diseñarlo: “Es un puente único, además de su belleza, la ingeniería mexicana, el trabajo constante de las y los ingenieros, de las y los trabajadores lleva una palabra y es justicia”, reafirmó.

Con el neoliberalismo no se construían obras públicas

Agregó que durante el periodo “neoliberal” de 1982 y 2018 (desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto) Chiapas y otros estados del país fueron abandonados, no se construyeron obras públicas como hospitales y carreteras, se olvidó al pueblo mexicano, aumentó la pobreza y la desigualdad.

“Venían los gobiernos cuando había elecciones a ofrecer dinero, despensas, se acababa la elección y después bien gracias, se olvidaba al pueblo. Pero en 2018, el pueblo de México decidió cambiar la historia, dijo: ‘ya basta de que solamente unos cuantos gobiernen, ya basta de que solamente unos cuantos se hayan apoderado del gobierno’. Y en 2018, el pueblo de México dijo: ‘queremos una nueva transformación‘, llegó a gobernar el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el 2024, otra gran transformación por primera vez: una mujer presidenta”, comentó.

La mandataria federal aseguró que su gobierno regresa al pueblo el recurso público a través programas sociales, de becas y obras de infraestructura, y no es para dárselo a “unos cuantos”. Mencionó la implementación de becas como Rita Cetina, Margarita Maza, pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y apoyos al campo, así como la Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra, entregada en Chiapas, Michoacán, Campeche, Sonora y Zacatecas.

“La pregunta es, ¿de dónde sale ese recurso?, ¿cómo es que ahora el gobierno puede apoyar a la gente y antes no? Porque ahora sí se cobran los impuestos a quien debe pagarlos y ahora sí, no hay robadera, se le entrega a la gente el recurso que es del pueblo de México, eso es la Cuarta Transformación de la vida pública. Se hizo la presa de La Angostura y se olvidó a la gente que vivía ahí, se hizo el pueblo de La Concordia, pero después la gente pedía puentes, querían cruzar al otro lado”, dijo al destacar que el expresidente de México inauguró el puente La Concordia.

Al acabar su discurso, invitó a los asistentes a acompañarla a cruzar el puente Rizo de Oro, localizado en el kilómetro 47 + 500 de la Carretera Chicomuselo-La Concordia y sobre el vaso de la Presa La Angostura. Habitantes del pueblo frailescano La Concordia, Villa Flores, Villa Corzo y Chicomuselo respaldaron a Sheinbaum y le agradecieron por conectar sus comunidades.

“Esa es la diferencia, siempre vamos a estar cerca de Chiapas y de las y los chiapanecos, por una razón. Número uno: Porque amor con amor se paga. Número dos: “Porque por el bien de todos, primero los pobres” y número tres: Porque si a algo se dedica este gobierno es a traer bienestar y justicia para el pueblo de México”, concluyó.