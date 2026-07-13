Con entrega de kits, promueven menstruación digna entre mujeres en situación vulnerable en Durango

La colecta de insumos de higiene personal y toallas sanitarias coordinada por la Subsecretaría General Académica de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) derivó en la entrega de más de mil Kits Violeta para mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el municipio de Durango.

A la colecta se sumaron estudiantes, docentes, personal administrativo y dependencias universitarias, quienes donaron parte de los insumos con los que se integraron los paquetes.

Gracias a esta respuesta solidaria fue posible reunir los artículos necesarios para conformar cada kit. Cada uno incluye 10 toallas sanitarias, jabón neutro, un chocolate y otros artículos destinados a apoyar la higiene personal y promover el ejercicio del derecho a una menstruación digna.

Los kits se distribuyen en instituciones y organizaciones del estado, entre ellas el Centro de Reinserción Social Número 1 de Durango, el Centro Mi Casa, la Casa Hogar del DIF Estatal y la Fundación Libérate A. C.

También se llevaron algunos al Hogar de la Niña Juan Pablo II, la Telesecundaria Juan Manuel Flores, en La Ferrería; el Centro de Justicia para las Mujeres, la Casa Hogar San Francisco de Asís, EQUIPAZ y el Parque Industrial Ladrillero, ubicado en el poblado Pino Suárez.