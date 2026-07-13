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Con entrega de kits, promueven menstruación digna entre mujeres en situación vulnerable en Durango

Gracias a una colecta de la UJED se entregaron kits destinados a la higiene personal.

Con entrega de kits, promueven menstruación digna entre mujeres en situación vulnerable en Durango

Con entrega de kits, promueven menstruación digna entre mujeres en situación vulnerable en Durango

DENICE RAMÍREZ
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La colecta de insumos de higiene personal y toallas sanitarias coordinada por la Subsecretaría General Académica de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) derivó en la entrega de más de mil Kits Violeta para mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el municipio de Durango.

A la colecta se sumaron estudiantes, docentes, personal administrativo y dependencias universitarias, quienes donaron parte de los insumos con los que se integraron los paquetes.

Gracias a esta respuesta solidaria fue posible reunir los artículos necesarios para conformar cada kit. Cada uno incluye 10 toallas sanitarias, jabón neutro, un chocolate y otros artículos destinados a apoyar la higiene personal y promover el ejercicio del derecho a una menstruación digna.

Los kits se distribuyen en instituciones y organizaciones del estado, entre ellas el Centro de Reinserción Social Número 1 de Durango, el Centro Mi Casa, la Casa Hogar del DIF Estatal y la Fundación Libérate A. C.

También se llevaron algunos al Hogar de la Niña Juan Pablo II, la Telesecundaria Juan Manuel Flores, en La Ferrería; el Centro de Justicia para las Mujeres, la Casa Hogar San Francisco de Asís, EQUIPAZ y el Parque Industrial Ladrillero, ubicado en el poblado Pino Suárez.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: UJED menstruación digna Durango kits de menstruación Centro, personal, Hogar, colecta

               

                
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