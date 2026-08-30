Con fotos y consignas, familias marchan en Durango por sus desaparecidos

En Durango también salieron a marchar familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de visibilizar los rostros, nombres e historias de quienes no han regresado a su hogar, además de exigir a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes.

En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos y sociedad civil se organizaron a nivel nacional para realizar marchas pacíficas y actividades para recordar a sus seres queridos desaparecidos. Durango no fue la excepción.

El contingente partió en punto de las 5 de la tarde del Hotel Gobernador, sobre la avenida 20 de Noviembre, y llegó al costado de la Catedral, en el Corredor Constitución, donde se inició el pase de lista a cargo de la fundadora del colectivo Buscando Emilios.

Personas de todas las edades integraron el contingente y, a pesar de la ligera lluvia que se registró, no se detuvieron para realizar las consignas que han adoptado las familias y madres buscadoras: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Hasta encontrarlos” y “Justicia”, entre otras.

Chicos y grandes acudieron vestidos de blanco, pero también portaron playeras con los rostros de sus familiares, así como globos, lonas, pancartas y veladoras.

De acuerdo con el colectivo Buscando Emilios, este grupo integra a familiares de al menos 50 personas desaparecidas, la mayoría fuera de la entidad, principalmente en Sinaloa y otras en Zacatecas.

Sin embargo, en Durango existen más colectivos y madres buscadoras que no se han integrado a ninguna agrupación y realizan de manera independiente la búsqueda de sus familiares.

Otro de los colectivos presentes es Madres Buscadoras de Durango, así como del colectivo de búsqueda Sabuesas Guerreras, que inició en Sinaloa y actualmente integra a familias de Durango que buscan a sus seres queridos desaparecidos en aquella entidad.

Previo a la marcha, también se realizaron dos misas para recordar a sus familiares. Además, han llevado a cabo actividades para conseguir recursos y continuar con las búsquedas.

Las familias pidieron empatía a la sociedad y exigieron a las autoridades realizar su trabajo para avanzar en la localización de las personas desaparecidas.