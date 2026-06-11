Con helicóptero, rescatan a hombre que habría caído a barranco en Mezquital | VIDEO

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizaron el rescate y traslado de un varón de 25 años de edad, luego de que el vehículo en el que viajaba se precipitara en un barranco a aproximadamente 70 kilómetros de la cabecera municipal de Mezquital, con rumbo al poblado de Candelaria, la madrugada del jueves 11 de junio.

Fue necesario activar a personal especializado en rescate con cuerda fija en helicóptero, ya que la persona accidentada salió proyectada de su vehículo, quedando a 150 metros de profundidad, aproximadamente, en una pendiente de difícil acceso, informó Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil.

Mediante las maniobras especializadas de rescate aéreo, los elementos descendieron de la aeronave hasta el sitio donde se encontraba el conductor, para brindarle atención prehospitalaria, estabilizarlo, realizar la extracción de manera segura y trasladarlo al Hospital 450 de la ciudad de Durango para su atención médica.

“Este tipo de rescates suelen ser complicados”, explicó Arturo Galindo al precisar que se dispuso del helicóptero y también participaron de manera activa en este operativo agentes de la Fiscalía del Estado de Durango, Policía Estatal, Policía Municipal, Servicios de Salud de Mezquital, y Servicios Aéreos del Hangar de Gobierno del Estado.

Adicionalmente, exhortó a los automovilistas a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y verificar las óptimas condiciones del vehículo antes de salir a carretera.