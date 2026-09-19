Con línea telefónica atienden a personas en crisis emocional en Durango

Personas que requieran atención especializada en salud mental pueden marcar de manera gratuita al 075, que corresponde a la línea AMA, la cual ha recibido unas 6 mil llamadas, de las cuales 437 correspondieron a atenciones en situaciones de crisis.

Ana Terán Torrecillas, directora de Salud Mental, informó que, además de la atención telefónica, se han proporcionado más de 2 mil 600 terapias individuales, por lo que representan una alternativa profesional para afrontar distintas situaciones relacionadas con la salud mental.

Aseguró que cuentan con un equipo especializado para brindar contención, orientación y seguimiento a quienes atraviesan momentos difíciles y requieren acompañamiento profesional, pues, en ocasiones, dependiendo de la situación, acuden hasta el domicilio.

La directora destacó un caso en el que una persona recibió atención gracias a que su hija solicitó apoyo a través de la línea. Entonces, acudieron al hogar y se le dio seguimiento por parte de un psicólogo, por lo que se amplía la capacidad de respuesta más allá de la llamada.

“Para él, contar con una persona especializada con quien pudiera hablar representó una diferencia importante”, afirmó.

Recordó que se trata de una herramienta de atención gratuita que, durante sus dos años de funcionamiento, ha permitido acercar apoyo especializado a miles de familias y representa una alternativa de atención en materia de salud mental.