Justicia

ASALTOS

Con machetes, sujetos asalta a un joven en fraccionamiento Jardines de San Antonio

Los agresores viajaban a bordo de una camioneta Silverado, de color negro.

Con machetes, sujetos asalta a un joven en fraccionamiento Jardines de San Antonio

Con machetes, sujetos asalta a un joven en fraccionamiento Jardines de San Antonio

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un joven habría sido golpeado y despojado de sus pertenencias por varios individuos que presuntamente portaban machetes, en calles del fraccionamiento Jardines de San Antonio, en la ciudad de Durango.

El hecho presuntamente se suscitó alrededor de las 22:00 horas del miércoles sobre la avenida José Antonio Ramírez Martínez.

Un testigo señaló que observó una camioneta tipo Silverado, de color negro, cuyos ocupantes presuntamente agredieron al joven que caminaba por el sector.

Según el reporte, los individuos huyeron a bordo del vehículo con dirección hacia los fraccionamientos Villas del Guadiana.

El joven se retiró caminando del lugar y las autoridades recibieron la descripción del vehículo y de los presuntos agresores para la investigación correspondiente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ASALTOS joven, presuntamente, machetes,, vehículo

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas