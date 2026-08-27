Con machetes, sujetos asalta a un joven en fraccionamiento Jardines de San Antonio

Un joven habría sido golpeado y despojado de sus pertenencias por varios individuos que presuntamente portaban machetes, en calles del fraccionamiento Jardines de San Antonio, en la ciudad de Durango.

El hecho presuntamente se suscitó alrededor de las 22:00 horas del miércoles sobre la avenida José Antonio Ramírez Martínez.

Un testigo señaló que observó una camioneta tipo Silverado, de color negro, cuyos ocupantes presuntamente agredieron al joven que caminaba por el sector.

Según el reporte, los individuos huyeron a bordo del vehículo con dirección hacia los fraccionamientos Villas del Guadiana.

El joven se retiró caminando del lugar y las autoridades recibieron la descripción del vehículo y de los presuntos agresores para la investigación correspondiente.