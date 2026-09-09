Con mensajes de esperanza, alumnos de la UAD visibilizan el suicidio como una realidad cotidiana 

En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio que se conmemora este jueves, estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), Campus Lobos, tomaron las calles para entregar mensajes de esperanza y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de abordar la salud mental sin tabúes.

Las futuras psicólogas Liz Guzmán y Samantha Sánchez, estudiantes y quienes forman parte de este movimiento de concientización, señalaron que la problemática del suicidio no es un tema ajeno ni distante, sino una realidad palpable que se vive día con día en la comunidad.

Durante la jornada, las jóvenes relataron el impacto directo que ha tenido esta dinámica en la población, destacando la necesidad de contar con espacios de escucha activa.

Entre sus intervenciones, compartieron la experiencia con una persona que atravesaba una crisis severa y que había considerado quitarse la vida en tres ocasiones.

​"Le dijimos que si en algo podíamos ayudar, y solo se abrió... necesitaba decirlo y que alguien la escuchara", expresaron las estudiantes, subrayando que el simple acto de desahogarse permite liberar la carga emocional.

Liberar esa carga, abundaron, evitar que los pensamientos autodestructivos se arraiguen en la mente.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a la sociedad en general, y de manera particular a la juventud, para dejar de normalizar o tomar como broma las señales de alerta emocional.

Reiteraron que el suicidio es un problema real que exige acción inmediata, empatía y atención profesional