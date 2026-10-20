Con miles de flores, así luce la tumba de ‘El Mencho’ previo al Día de Muertos | VIDEO

A casi ocho meses desde la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, y con la aproximación del Día de Muertos, en horas recientes comenzaron a circular fotografías de la tumba del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que se adornó con una ofrenda de miles de flores que formaron figuras muy representativas y vistosas.

La tumba de “El Mencho”, que se encuentra en el Parque Funeral Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, cuenta actualmente con un montaje floral que destaca por sus dimensiones y por la variedad de elementos que combinan las tradiciones mexicanas con referencial al antiguo líder criminal.

Entre las piezas colocadas se encuentran cruces monumentales, calaveras, figuras religiosas y la representación de un gallo, todas en una amplia superficie y permanece protegida por un toldo blanco.

Una calavera monumental, cruces y figuras de cempasúchil

Uno de los elementos que más sobresalen es una gran calavera con sombrero de paja y los brazos extendidos, colocada entre dos cruces cubiertas de flores en tonos rojos y naranjas.

A su alrededor se distribuyeron varias figuras de esqueletos vestidos con ropa de manta y sombreros. Algunas aparecen de rodillas o sentadas, con canastas repletas de flores, mientras que otras simulan participar en la preparación de los arreglos.

La composición también incluye una representación de San Judas Tadeo, cuya vestimenta tiene detalles florales y elementos característicos de la imagen religiosa.

Un gallo y un perro, destacan en ofrenda

Entre las figuras más llamativas se encuentra un gallo de grandes dimensiones, elaborado con flores naranjas y oscuras.

La pieza hace referencia al sobrenombre de “El Señor de los Gallos”, con el que también se identificaba a Oseguera Cervantes.

A la decoración se sumó un perro elaborado con flores naranjas, en posición de descanso y con la cabeza levantada. Su tamaño y ubicación lo convierten en otro de los elementos que destacan.

Las imágenes del montaje comenzaron a compartirse en redes sociales, donde la cantidad de flores y el tamaño de las estructuras llamaron la atención de los usuarios.

¿Quiénes realizaron la ofrenda floral?

El trabajo fue relacionado con Alex's Florerías y Florería Di'aroma, establecimientos de Guadalajara dedicados a la elaboración de arreglos florales y decoraciones especiales.

Ambos negocios han compartido en sus redes sociales imágenes de trabajos monumentales realizados para distintas fechas conmemorativas, entre ellas el Día del Padre. No se ha establecido cuánto habría costado la ofrenda colocada para este Día de Muertos.