Con oficinas móviles, SAT busca que contribuyentes conozcan sus obligaciones fiscales

Con el programa de oficinas móviles que ha implementado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Durango, se busca que los contribuyentes de todos los municipios puedan acercarse y conocer sus obligaciones fiscales, para evitar omisiones y posibles sanciones.

Soledad Sotelo Belmontes, administradora desconcentrada del SAT en Durango, comentó que, en general, existe cumplimiento en la entidad, pero lo más importante es que los contribuyentes conozcan sus obligaciones.

Dijo por ejemplo, que mes con mes se debe cumplir con la presentación de declaraciones, inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) quienes aún no lo hayan hecho y que los comercios entreguen facturas cuando los clientes las soliciten. Además, se invita a la población a participar en pláticas sobre cultura contributiva.

La funcionaria comentó que son alrededor de 800 mil contribuyentes registrados, pero es necesario recordar que Durango comparte circunscripción con Torreón, Coahuila, donde se atienden 16 municipios, mientras que en Durango se brinda atención a 23 municipios.

Sobre el tema de la informalidad, Sotelo Belmontes comentó que uno de los objetivos de las oficinas móviles es informar a la sociedad para que los contribuyentes se incorporen a la formalidad, aunque para ello también se requiere el apoyo de las instituciones.

“Entonces el SAT, en coordinación con SEDECO y algunas instituciones de fomento económico de los municipios, nos estamos acercando justamente para ofrecerle los servicios y la información que necesita para atender sus obligaciones fiscales”.

Apuntó que hay un módulo en la capital, pero también se movilizan hasta seis asesores a diferentes municipios para brindar atención, dependiendo de la demanda y de la cantidad de comerciantes o emprendedores.