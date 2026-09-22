Con paso del huracán 'Polo', ¿habrá lluvias en Durango en las próximas horas?

El huracán "Polo" continúa alejándose de la costa del Pacífico y, por el momento, no se prevé que genere lluvias importantes en Durango, aunque no se descartan precipitaciones debido a la elevada nubosidad que afecta a distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este miércoles se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes únicamente en la región noroeste de la entidad, particularmente en los municipios de Tamazula, Guanaceví, Tepehuanes, Topia, Canelas y San Bernardo.

Para los municipios adyacentes a la zona serrana, así como San Dimas, Pueblo Nuevo y Mezquital, se pronostican lluvias ligeras. En tanto, para el centro y la región Laguna no se contemplan probabilidades de precipitación.

En la ciudad de Durango se espera un miércoles mayormente nublado, con pocas probabilidades de lluvia y temperaturas de 15 grados centígrados durante la mañana, 30 por la tarde y 18 por la noche, además de rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

Durante la mañana del martes, la temperatura mínima alcanzó los cuatro grados centígrados en La Rosilla, Guanaceví; seis en San Bernardo; 12 en Santiago Papasquiaro y Súchil; 14 en Vicente Guerrero, Ocampo y Canatlán, y 16 en Poanas, Guadalupe Victoria y Durango.

En Indé se registraron 17 grados; 21 en Lerdo y Topia; 23 en Cuencamé, y 24 en Tamazula.