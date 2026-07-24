Con pistola , asaltan Circle K en bulevar Domingo Arrieta; ladrones huyen con dinero y cigarros

Dos hombres armados perpetraron un robo con violencia en una tienda de conveniencia Círculo K ubicada sobre el bulevar Domingo Arrieta, en el fraccionamiento El Naranjal, de donde se apoderaron de dinero en efectivo, cajetillas de cigarros y mercancía antes de darse a la fuga.

El atraco ocurrió alrededor de las 22:00 horas del jueves, cuando los dos sujetos ingresaron al establecimiento simulando ser clientes. De acuerdo con el empleado, ambos conversaban sobre qué marca de cigarros comprarían mientras se acercaban al área de cajas.

Al llegar al mostrador, uno de los individuos, quien vestía de negro y portaba un casco de motociclista, sacó un arma de fuego y la apuntó contra el trabajador, exigiéndole que entregara el dinero de la caja registradora. El empleado abrió la caja y el presunto ladrón tomó aproximadamente 800 pesos en efectivo.

Mientras tanto, el segundo sujeto, quien llevaba una sudadera color beige, pantalón deportivo negro y cachucha, aprovechó para apoderarse de varias cajetillas de cigarros y cajas de chocolates Ferrero Rocher que se encontraban detrás del mostrador.

Tras cometer el robo, ambos hombres abandonaron el negocio con rumbo desconocido. El trabajador notificó de inmediato al gerente del establecimiento y posteriormente solicitó el apoyo de las autoridades mediante una llamada al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al comercio durante los primeros minutos de este viernes para entrevistarse con el afectado e iniciar las diligencias correspondientes, integrando la información a la carpeta de investigación.

La Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones para identificar y localizar a los responsables del asalto, apoyándose en los testimonios recabados y en las imágenes de las cámaras de videovigilancia que pudieran existir en el establecimiento y sus alrededores.