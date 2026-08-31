Con pistola en mano, hombre asalta Oxxo en Durango y luego escapa hacia el Periférico

Un sujeto armado cometió un asalto durante la tarde del domingo en una tienda Oxxo ubicada en el fraccionamiento La Pradera, de la ciudad de Durango, para posteriormente escapar a pie.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 18:30 horas del 30 de agosto, en el establecimiento localizado sobre privada de Ocampo, cerca de la calle El Encino.

Según la información recopilada, un hombre ingresó al negocio y presuntamente amenazó con una pistola a quienes se encontraban en el lugar para cometer el robo.

El responsable fue descrito con gorra gris, sudadera negra, pantalón de mezclilla roto y una mochila negra. Después del atraco, salió del establecimiento y comenzó a correr.

Testigos indicaron que el sujeto escapó a pie con dirección hacia el Periférico, por lo que se dio aviso a las autoridades para tratar de ubicarlo en los alrededores.

Hasta el momento no se ha precisado el monto de lo robado ni se ha informado sobre personas detenidas por este hecho. Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para tratar de identificar al responsable.