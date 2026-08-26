Con reapertura de frontera a la exportación, esperan que mejore el precio del ganado

Con la reapertura de la frontera a la exportación de ganado de Sonora a Estados Unidos, los productores de Durango esperan que mejore el precio del ganado, ya que de momento existe una sobreoferta.

En los últimos meses, el precio del ganado ha bajado cerca de 20 pesos por kilo de becerro para los productores de la entidad.

En el caso del ganado de 380 kilos, aseguran que no hay compradores, precisamente porque existe una sobreoferta, apuntó Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD).

“Chihuahua nos quitó y se adueñó del mercado de Jalisco, que tradicionalmente era ganado de Durango, y ya con esta reapertura de frontera ahora de Sonora y próximamente de Chihuahua, esperemos que descongestione la oferta de ganado y nos puedan comprar ya más pronto y más libre el ganado de Durango”, expresó.

Apuntó que se está apoyando con todo al estado de Chihuahua para evitar la propagación del gusano barrenador del ganado, lo cual es positivo para Durango, sobre todo para mejorar los precios.

Próxima revisión

Además del avance en la exportación de ganado de Sonora, los productores esperan que se logre dar el paso a la exportación en Chihuahua, para que posteriormente Durango también sea considerado.

Esperan que, con la revisión que realizará en Durango personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) del 21 al 24 de septiembre, la entidad sea considerada un estado con potencial, con sanidad y trazabilidad necesarias para ofertar ganado en Estados Unidos.

En el primer cruce a Sonora, el líder ganadero detalló que se presentaron 716 animales, de los cuales 24 fueron rechazados durante la preinspección del lado mexicano, mientras que del lado estadounidense fueron regresados 12 animales; en total, cruzaron 680 animales.

En esa cuarentenaria de Agua Prieta, indicó que se tiene capacidad para exportar mil 300 cabezas de ganado como máximo, por lo que esperan que pronto se logre alcanzar esa capacidad.

Destacó también que “se hicieron los planteamientos a USDA, APHIS, para que, de una manera profesional, se logre la reapertura también de Sonora del puerto fronterizo de Nogales, lo cual sería magnífico, donde estaríamos hablando de lograrlo para estar cruzando de 2 mil 500 hasta 2 mil 800 cabezas diarias únicamente del estado de Sonora”.

Sobre la reapertura en 30 días para Chihuahua, recordó que el único requisito que se mantiene vigente es que se mantengan libres de plaga los puertos fronterizos de Palomas y Santa Teresa, así como una zona de 200 millas a la redonda.