Con respaldo de Morena, Higinio Martínez llega a la presidencia del Senado

El senador Higinio Martínez Miranda será el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a partir de este martes 1 de septiembre, tras recibir el respaldo de consenso de sus compañeros legisladores en el marco de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, que se llevó a cabo a puerta cerrada.

La elección del mexiquense quedó despejada luego de que los senadores Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara declinaron sus aspiraciones y decidieron cerrar filas en torno al expresidente municipal de Texcoco.

Higinio Martínez asumió el compromiso de ejercer la presidencia con apego estricto al marco legal y ofreció garantizar un trato equitativo tanto a los integrantes de Morena como a las fuerzas de oposición.

“Trabajaré con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al reglamento, es lo que tiene que hacer el presidente del Senado”, afirmó.

El nuevo presidente de la Mesa Directiva aseguró que su actuación estará marcada por el respeto a las reglas parlamentarias y que dará el mismo trato a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta.

Con una larga trayectoria política en la izquierda, Higinio Martínez es médico de profesión, egresado de la UNAM, fundador de Morena y líder de “Mexiquenses de Corazón” en su natal Estado de México, organización que agrupa al mayor número de militantes morenistas en la entidad.

Fue presidente del Congreso del Estado de México en el periodo 2006-2009, correspondiente a la LVI Legislatura estatal.

Tiene 50 años en la actividad política, iniciada al lado de Heberto Castillo Martínez, a quien conoció en sus años de juventud. En 1987 fue fundador del Partido Mexicano Socialista (PMS) y de 1976 a 1989 dirigente municipal en Texcoco por el PMT, el PMS y posteriormente del Frente Democrático Nacional.

Tres veces senador, ha ocupado un escaño representando al Estado de México en la LXIV y LXV legislatura; en la LVII de 1998 al 2000 fungió como vicepresidente de la Mesa Directiva y desde 2018 a la fecha se desempeña en ese mismo cargo.

También ha sido diputado local en tres ocasiones y dos veces presidente municipal de Texcoco; en 1999 fue candidato a la gubernatura del Estado de México y en 2023 coordinó la campaña de la entonces candidata de Morena, Delfina Gómez, a la gubernatura mexiquense.

Entre el 2000 y 2003 trabajó al lado de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de Gobierno, donde mantuvo cercanía y colaboró en diversos proyectos con la entonces secretaria de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, como Coordinador General de Asuntos Metropolitanos en el extinto Distrito Federal.

Para formalizar la elección, se llevó a cabo una votación a mano alzada, en la que también se eligió a Verónica Camino Farjat como vicepresidenta de la Mesa Directiva.