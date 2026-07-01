Con saldo blanco, celebraciones en Durango por triunfo de la Selección Mexicana

A nivel nacional y en Durango se registró euforia entre la población por el triunfo de la Selección Mexicana en su partido contra Ecuador, lo que generó una gran afluencia de personas en el Centro Histórico de la capital.

Fueron miles de duranguenses los que acudieron a las principales calles de la ciudad para celebrar. No obstante, las autoridades reconocieron que los festejos se realizaron con responsabilidad y de manera armónica.

Al terminar el partido, la avenida 20 de Noviembre y Corredor Constitución fue punto de encuentro para toda la afición en apoyo al equipo mexicana y su participación en el partido en la Copa del Mundo 2026.

La Gerencia del Centro Histórico informó que se implementó un operativo con elementos de seguridad y vialidad, lo que contribuyó a mantener el orden y la seguridad de los ciudadanos.

Por su parte, la Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo un operativo especial de limpieza con la participación de más de 30 trabajadores. Como resultado, se recolectaron nueve toneladas de basura adicionales a las 14 toneladas que diariamente se recogen en esa zona.

Ante el próximo partido de la Selección Mexicana, las autoridades hicieron un llamado a la conciencia ciudadana para mantener un ambiente de respeto y orden, ya que a estos festejos también acuden niñas, niños y familias.