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Evento con causa

CON-TACTO: La cita con causa que moverá a Durango este fin de semana

Pilates, yoga, maratón fotográfico y mariachi se unen en una mañana de convivencia solidaria en favor de la lucha contra el cáncer de mama.

La terraza de Torre V1 albergará este domingo 18 de octubre el encuentro con causa 'CON-TACTO'.

La terraza de Torre V1 albergará este domingo 18 de octubre el encuentro con causa 'CON-TACTO'.

DINORA G. SOLÍS
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 En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, se llevará a cabo el evento “CON-TACTO, una experiencia que suma”, un encuentro diseñado para fusionar la actividad física, la comunidad y la esperanza.

Será este domingo 18 de octubre de 10 am a 2 pm, en la terraza de Torre V1 (frente al área médica) cuando se realice este evento que une la solidaridad y el bienestar para apoyar la lucha contra el cáncer de mama y el respaldo a quienes lo enfrentan.

"CON-TACTO, una experiencia que suma", es impulsado por iniciativa de Medics Ruecas, la agencia de marketing Muse & Co y el fotógrafo Dany Magg, quienes unen esfuerzos y creatividad en pro de la comunidad duranguense.

Más allá de las actividades programadas, el corazón de esta jornada es profundamente solidario: se estarán recaudando donaciones en beneficio del Centro Estatal de Cancerología, un apoyo vital para fortalecer la atención y los recursos destinados a los pacientes que lo neceitan en Durango.

Bienestar con propósito. Clases de pilates, yoga, maratón fotográfico y música en vivo formarán parte del evento.
Bienestar con propósito. Clases de pilates, yoga, maratón fotográfico y música en vivo formarán parte del evento.


UNA MAÑANA DE BIENESTAR Y UNIÓN


Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia pensada para cuidar cuerpo y espíritu, que incluye:


    

  • Pilates y Yoga: Espacios para conectar con la energía, encontrar el equilibrio y fortalecer el bienestar personal. 
    • 

  • Funtional Training: Una sesión para activarse y fortalecerse. 
    • 

  • Maratón fotográfico: Una dinámica especial para formar parte de una serie con causa. 
    • 

  • Snacks y bebidas: Opciones saludables para los participantes. 
    • 

  • Música en vivo: Un cierre muy mexicano a cargo de un mariachi, para celebrar la vida y la tradición. 
    • 



Este evento es una invitación abierta a la sociedad duranguense para recordar que la presencia de cada ciudadano es un abrazo de apoyo, visibilización y acompañamiento para quienes enfrentan esta batalla. 


Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un maratón fotográfico benéfico.
Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un maratón fotográfico benéfico.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Con-tacto cáncer de mama durango dany magg experiencia, evento, quienes, fotográfico

               

                
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