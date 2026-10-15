CON-TACTO: La cita con causa que moverá a Durango este fin de semana

En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, se llevará a cabo el evento “CON-TACTO, una experiencia que suma”, un encuentro diseñado para fusionar la actividad física, la comunidad y la esperanza.

Será este domingo 18 de octubre de 10 am a 2 pm, en la terraza de Torre V1 (frente al área médica) cuando se realice este evento que une la solidaridad y el bienestar para apoyar la lucha contra el cáncer de mama y el respaldo a quienes lo enfrentan.

"CON-TACTO, una experiencia que suma", es impulsado por iniciativa de Medics Ruecas, la agencia de marketing Muse & Co y el fotógrafo Dany Magg, quienes unen esfuerzos y creatividad en pro de la comunidad duranguense.

Más allá de las actividades programadas, el corazón de esta jornada es profundamente solidario: se estarán recaudando donaciones en beneficio del Centro Estatal de Cancerología, un apoyo vital para fortalecer la atención y los recursos destinados a los pacientes que lo neceitan en Durango.

Bienestar con propósito. Clases de pilates, yoga, maratón fotográfico y música en vivo formarán parte del evento.

UNA MAÑANA DE BIENESTAR Y UNIÓN

Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia pensada para cuidar cuerpo y espíritu, que incluye:

Pilates y Yoga: Espacios para conectar con la energía, encontrar el equilibrio y fortalecer el bienestar personal.

Espacios para conectar con la energía, encontrar el equilibrio y fortalecer el bienestar personal. Funtional Training: Una sesión para activarse y fortalecerse.

Una sesión para activarse y fortalecerse. Maratón fotográfico: Una dinámica especial para formar parte de una serie con causa.

Una dinámica especial para formar parte de una serie con causa. Snacks y bebidas: Opciones saludables para los participantes.

Opciones saludables para los participantes. Música en vivo: Un cierre muy mexicano a cargo de un mariachi, para celebrar la vida y la tradición.

Este evento es una invitación abierta a la sociedad duranguense para recordar que la presencia de cada ciudadano es un abrazo de apoyo, visibilización y acompañamiento para quienes enfrentan esta batalla.